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عامل يتهم طبيبًا بالتسبب فى وفاة زوجته فى كفر الشيخ

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 02:14 م
عامل يتهم طبيبًا بالتسبب فى وفاة زوجته فى كفر الشيخ جثه - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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حرر عامل سيراميك بمدينة كفر الشيخ، محضراً حمل رقم 5119 إدارى قسم أول شرطة كفر الشيخ، ضد طبيب نساء وتوليد، لتسببه فى وفاة زوجته لإهمال أثناء ولادتها داخل عيادته، وتعرضها لإعياء شديد، وتم نقلها إلى مستشفى كفر الشيخ العام، فتوفيت هناك.

 

وتلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتلقى العميد محمود الكمونى، مأمور قسم شرطة أول كفر الشيخ، إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، بحدوث حالة وفاة داخل غرفة العمليات بالمستشفى.

 

وانتقلت قوة من قسم أول كفر الشيخ إلى مستشفى كفر الشيخ العام، برئاسة المقدم سعد اللبيشى ،رئيس مباحث القسم،وتبين تجمع العديد من الأهالى أمام غرفة عمليات المستشفى، وبسؤل "ر.م"31سنة، عامل سراميك، والذى أقر أن زوجته "ج.ع"، توفت أُثناء إجراء لها عملية ولادة بعيادة "ي.ر" طبيب نساء وولادة، بغرب مدينة كفر الشيخ، حيث فوجيء العامل بنقل الطبيب لزوجته لمستشفى كفر الشيخ العام لتعرضها لإعياء شديد، وتوفت على أثر ذلك بالمستشفى، فتحرر المحضر رقم 5119 إدارى قسم أول، وجارى العرض على النيابة العامة.

 

 


كفر الشيخ

عملية ولادة

النيابة العامة

مباحث كفر الشيخ

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