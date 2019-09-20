صور.. مظاهرات عالمية للحفاظ على البيئة

وكالات

جابت المظاهرات الطلابية شوارع عدة مدن حول العالم احتجاجا على تلكؤ الحكومات فى معالجة تغير المناخ، فى إطار الإضراب العالمى الذى دعت له عدة منظمات بيئية.

وذكر نشطاء بيئيون، ونقابات وجماعات مهتمة بقضية التغير المناخى، فى الأيام الماضية، أنهناك مئات المظاهرات مخطط لها فى العديد من بلدان العالم.