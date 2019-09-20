صور.. مظاهرات عالمية للحفاظ على البيئة

جابت المظاهرات الطلابية شوارع عدة مدن حول العالم احتجاجا على تلكؤ الحكومات فى معالجة تغير المناخ، فى إطار الإضراب العالمى الذى دعت له عدة منظمات بيئية.
وذكر نشطاء بيئيون، ونقابات وجماعات مهتمة بقضية التغير المناخى، فى الأيام الماضية، أنهناك مئات المظاهرات مخطط لها فى العديد من بلدان العالم.
أطفال-فى-جزيرة-سليمان
الاستعدادات-للتظاهرات-فى-ألمانيا-على-قدم-وساق
النشطاء-يستعدون-فى-الميادين
جانب-من-الفتيان-والفتيات-المشاركات-فى-المظاهرة
طالبات-المدارس-تشارك-فى-المظاهرات
عدة-ناشطات-ألمانية-يقمن-بالإعداد-للمظاهرات
فتيات-تحملن-علم-بلادهن
فتيات-فى-جزيرة-سليمان-تشاركن-فى-التظاهر
كارت-أحمر-يحملة-ناشطان-احتجاجا-على-الإجراءات-الحكومية-المتعلقة-بالبيئة
متظاهرون-ألمان-فى-أحد-ميادين-برلين
مظاهرة-فى-جزيرة-سليمان
ناشطة-تتوسط-أحد-الميادين
نشطاء-ألمان
نشطاء-ألمان-يعدون-اللافتات-للتظاهر
نشطاء-سويديات
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