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صور.. شكوى من شاب للنيابة بعد تأكيدات بضرورة بتر قدمه بسبب خطأ طبيب

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 09:30 م
صور.. شكوى من شاب للنيابة بعد تأكيدات بضرورة بتر قدمه بسبب خطأ طبيب سعيد عبدالفتاح محمد الجوهرى
المنوفية - محمود شاكر

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بوجه شاحب.. يروى سعيد عبدالفتاح محمد الجوهرى 36 سنة، المقيم بقرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية قصته بعد مرور 4 سنوات على بداية معاناته الشديدة، حيث خضع لإجراء حوالى 16 عملية جراحية وعلى الرغم من ذلك أصبح مهددا ببتر قدمه.

قال الجوهرى لـ"اليوم السابع": أنا شاب فى الثلاثنيات من العمر وقدّر الله أن أتعرض لحادث أثناء عملى وأصاب بكسر فى عظمة الفخذ دخلت على إثرها احدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

أضاف الجوهرى: اطلع أحد الأطباء على الأشعة والفحوصات وقال لى لابد من إجراء عملية عبارة عن وضع مسمار نخاع يوضع بطول الفخذ من مفصل الحوض إلى مفصل الركبة وأخبرنى أن العملية سوف تتكلف حوال 12 ألف جنيه ولشدة الألم فى ساقى ولأنه طبيب ومتخصص فما كان منى إلا أن سلمت أمرى لله واستسلمت لرأيه.

وتابع الجوهرى: قام أهلى وأهل الخير بعمل المستحيل لتوفير نفقات الجراحة، وخرج الطبيب لأهلى أثناء إجرائه الجراحة ويده ملطخه بدمائى ليتأكد من تجهيز المبلغ كاملاً، وإنتهى من إجراء العملية الجراحية، وأخبرنى أن كل شئ تمام" .أضاف الجوهرى "مضى 4 شهور لكن زادت الحالة سوءاً والألم يومياً يزداد فى ساقى إلى درجة جعلتنى أدمنت المسكنات وعدت إليه مرات ومرات فكان كل مرة يخبرنى أن هذا الأمر طبيعى.

وأكد سعيد عبدالفتاح محمد الجوهرى: أجبرنى التعب والألم الشديد للذهاب إلى أطباء آخرين لأن الوضع غير طبيعى وبالفعل طلب منى الأطباء إجراء أشعة وإذا بهم يتفاجئون أن الكسر تضاعف بشدة نتيجة طول حجم المسمار الذى وضعه الطبيب الذى أجرى العملية، عن المعدل المطلوب لحجم العظم وأكد الجوهرى أنه تقدم بشكوى رسمية إلى النيابة للتحقيق فى أمره، حملت رقم 4863، للمطالبة بمعاقبة المتورط فى الواقعة لافتا إلى أنه على أتم الاستعداد للعرض على الطب الشرعى.

 وأوضح الجوهرى: وجدوا جسم غريب بالأشعة اتضح أنها قطعة حديد "بنطة شنيور" كسرت من الطبيب أثناء الجراحة ولم يخرجها وتركها بالعظم مما أدى إلى حدوث تلوث بالعظم "إلتهاب نيكروزى" ظللت بسببه أعانى وذهبت للعديد من أطباء العظام لمدة أربع سنوات أجريت خلالها ما يزيد عن 16 عملية جراحية إلى أن وصل بى الأمر الآن أن أصبحت مهدد ببتر ساقى كاملة من مفصل الحوض ولم يعد هناك طبيب واحد يقبل حالتى

وناشد سعيد عبدالفتاح محمد الجوهرى الدكتور نصيف الفتاوى، وكيل وزارة  الصحة بالمنوفية، بأن يساعد فى الحفاظ على حقه ومعاقبة المتورط فى الواقعة التى دمرت حياته.

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اشمون

خطأ فادح اثناء عملية جراحية

طبيب عظام

بتر قدم مواطن بالمنوفية

النيابة الإدارية فى المنوفية

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