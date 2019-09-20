سوبر كورة
Ads
الجمعة، 20 سبتمبر 2019 03:33 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تنفيذ 18 ندوة توعوية وإرشاد دينى للشباب فى الشرقية

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 02:41 م
صور.. تنفيذ 18 ندوة توعوية وإرشاد دينى للشباب فى الشرقية جانب من الندوات
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت محافظة الشرقية، برنامج التوعوية والإرشاد الدينى بين الشباب من أبناء المحافظة لنشر مبادئ الدين الصحيح الوسطى ومواجهة انتشار الأفكار المتطرفة والهدامة بالتنسيق المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف وذلك بمختلف مراكز الشباب بنطاق دائرة المحافظة.

 

وقال وائل الألفى وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه نفذت 18 ندوة توعوية للشباب بمختلف مراكز الشباب بنطاق المحافظة قامت إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بالبدء فى تنفيذ برنامج التوعوية والإرشاد الدينى بين الشباب وذلك بمراكز شباب "ديرب نجم، الصوفية بمركز أولاد صقر، كوم حلين بمركز منيا القمح "، وبحضور عدد من المحاضرين و رجال الدين المتميزين والمتخصصين فى الخطاب الدينى السليم للوصول بالأفكار الصحيحية ونبذ الأفكار المتطرفة بين الشباب.

 

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية دور مراكز الشباب فى تنمية الشباب بدنيا و فكريا و ثقافياً و استغلال اوقات فراغهم وتوجيههم نحو الطريق الصحيح ونشر الأفكار الإيجابية بين الشباب بالفئات العمرية المختلفة.

 

وأشاد بالتنسيق المتميز بين وزارتى الأوقاف والشباب والرياضة لتنفيذ برامج التوعية الدينية لمواجهة الأفكار الإرهابية الهدامة وتوعيتهم بان الاسلام دين بناء وتنمية خاصة بين الفئات الشبابية بالأعمار المختلفة باعتبار الشباب هم جيل المستقبل وقاطرة التنمية المستدامة .

 

جانب من الندوات
جانب من الندوات

 

لقاءات توعية للشباب
لقاءات توعية للشباب

 

لقاءات توعية وارشاد دينى
لقاءات توعية وارشاد دينى

 

لقاءات توعية
لقاءات توعية

 


الشرقية

اخبار الشرقية

محاربة التطرف

ندوات توعوية بالشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هالاند موهبة سالزبورج "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

هالاند موهبة سالزبورج "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة 12 ساعة غدا أبرزها الهجانة والمعصرة

انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة 12 ساعة غدا أبرزها الهجانة والمعصرة

توصيل مياه الشرب لـ22 مدرسة ومعهد بسوهاج بـ3,7 مليون جنيه

توصيل مياه الشرب لـ22 مدرسة ومعهد بسوهاج بـ3,7 مليون جنيه

شاهد فى دقيقة.. محمود فتح الله "المدافع الهداف" يعتزل الكرة بعد 15سنة عطاء

شاهد فى دقيقة.. محمود فتح الله "المدافع الهداف" يعتزل الكرة بعد 15سنة عطاء

الإسكان": تنفيذ وحدة صحية وحضانة بمشروع "سكن مصر" فى مدينة الشروق

الإسكان": تنفيذ وحدة صحية وحضانة بمشروع "سكن مصر" فى مدينة الشروق

صحيفة أسبانية تهاجم الانتخابات.. وتؤكد: تكلفتها 180 مليون يورو

صحيفة أسبانية تهاجم الانتخابات.. وتؤكد: تكلفتها 180 مليون يورو

الإسكان: فتح باب الحجز لـ46 فيلا "نصف تشطيب" بمركز مارينا العلمين السياحي

الإسكان: فتح باب الحجز لـ46 فيلا "نصف تشطيب" بمركز مارينا العلمين السياحي

لعشاق "الأنتخة".. استطلاع يكشف: العمل من المنزل يجعلك أكثر تركيزا

لعشاق "الأنتخة".. استطلاع يكشف: العمل من المنزل يجعلك أكثر تركيزا

"سوبر نار".. قمة الاهلى والزمالك حديث الصحافة الخليجية

"سوبر نار".. قمة الاهلى والزمالك حديث الصحافة الخليجية

فيديو معلوماتى.. اعرف أضرار الجلوس لفترات طويلة على جسمك

فيديو معلوماتى.. اعرف أضرار الجلوس لفترات طويلة على جسمك

الأهلى والزمالك يتنافسان فى "كلاسيكو" التتويج بالسوبر المصرى الليلة

الأهلى والزمالك يتنافسان فى "كلاسيكو" التتويج بالسوبر المصرى الليلة

10 أكتوبر .. آخر موعد لحجز 2000 قطعة أرض طرحتها الإسكان بـ12 مدينة جديدة

10 أكتوبر .. آخر موعد لحجز 2000 قطعة أرض طرحتها الإسكان بـ12 مدينة جديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة