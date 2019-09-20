صور.. تنفيذ 18 ندوة توعوية وإرشاد دينى للشباب فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أطلقت محافظة الشرقية، برنامج التوعوية والإرشاد الدينى بين الشباب من أبناء المحافظة لنشر مبادئ الدين الصحيح الوسطى ومواجهة انتشار الأفكار المتطرفة والهدامة بالتنسيق المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف وذلك بمختلف مراكز الشباب بنطاق دائرة المحافظة.

وقال وائل الألفى وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه نفذت 18 ندوة توعوية للشباب بمختلف مراكز الشباب بنطاق المحافظة قامت إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بالبدء فى تنفيذ برنامج التوعوية والإرشاد الدينى بين الشباب وذلك بمراكز شباب "ديرب نجم، الصوفية بمركز أولاد صقر، كوم حلين بمركز منيا القمح "، وبحضور عدد من المحاضرين و رجال الدين المتميزين والمتخصصين فى الخطاب الدينى السليم للوصول بالأفكار الصحيحية ونبذ الأفكار المتطرفة بين الشباب.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية دور مراكز الشباب فى تنمية الشباب بدنيا و فكريا و ثقافياً و استغلال اوقات فراغهم وتوجيههم نحو الطريق الصحيح ونشر الأفكار الإيجابية بين الشباب بالفئات العمرية المختلفة.

وأشاد بالتنسيق المتميز بين وزارتى الأوقاف والشباب والرياضة لتنفيذ برامج التوعية الدينية لمواجهة الأفكار الإرهابية الهدامة وتوعيتهم بان الاسلام دين بناء وتنمية خاصة بين الفئات الشبابية بالأعمار المختلفة باعتبار الشباب هم جيل المستقبل وقاطرة التنمية المستدامة .



جانب من الندوات



لقاءات توعية للشباب



لقاءات توعية وارشاد دينى