صحة الجيزة: 10729 سيدة حصلن على وسائل تنظيم الأسرة فى حملة "حقك تنظمى"

أكدت الدكتورة السيدة على مشرف وكيل وزارة الصحة بالجيزة، أن 10729 سيدة تلقين وسائل لتنظيم الأسرة خلال الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، التى تم تنظيمها تحت شعار"حقك تنظمى".

وأضافت الدكتورة السيدة على مشرف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحملة استمرت 5 أيام داخل محافظة الجيزة من 8 سبتمبر وحتى 12 سبتمبر الجارى، وقدمت وسائل تنظيم الأسرة للسيدات من أهالى المحافظة، كما أسفرت الحملة عن إجراء كشف مجانى على 18080 من النساء والأطفال.

وأوضحت الدكتورة السيدة على مشرف، أن هناك خطط أعمال للحملات التنشيطية لتنظيم الأسرة تحت شعار حقك تنظمي، وتستكمل الحملة عملها للأسبوع الثانى فى 9 إدارات واشتملت الحملة على وسائل تنظيمية للسيدات وندوات تثقيفية تحت شعار "أيامنا أحلى".

وأوضحت وكيل وزارة الصحة بالجيزة، أن المديرية تعمل على تنفيذ تعليمات الوزارة من أجل وصول الخدمات لجميع الفئات المستهدفة بالمحافظة، وأن الحملة تأتى فى إطار إتاحة وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية، خاصة المناطق النائية والمحرومة والعشوائية، لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة وخفض معدلات الإنجاب.