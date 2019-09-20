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شاهد.. إيطاليا تستقبل أول دفعة لأطفال ليبيين من بنغازى للعلاج فى روما

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 01:02 م
شاهد.. إيطاليا تستقبل أول دفعة لأطفال ليبيين من بنغازى للعلاج فى روما نقل أطفال ليبيين من بنغازى إلى إيطاليا لتلقى العلاج
كتبت فاطمة شوقى

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https://tg24.sky.it/cronaca/2019/09/19/volo-umanitario-libia-bambin-gesu-roma.html

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، وصول 4 مرضى أطفال ليبيين، تم نقلهم بواسطة طائرة سى-130 تابعة لسلاح الجو الإيطالى قادمة من بنغازى، وهبطت فى مطار تشيامبينو بالعاصمة روما.

وقالت قناة "تى جى 24" الإيطالية، إن هذه العملية تأتى كمبادرة من نائبة وزير الخارجية إيمانويلا ديل رى، بالتعاون بين وزارتى الخارجية الدفاع، لمجموعة من 4 مرضى أطفال ليبيين يعانون من أمراض خطيرة غير قابلة للعلاج فى المرافق الصحية المحلية.

ونشرت القناة على موقعها الإلكترونى تسجيل فيديو يظهر فى كل من ديل رى ووكيل وزارة الدفاع الإيطالى جوليو كافيزى يستقبلان المرضى الأطفال فى المطار العسكرى فى روما.

وقالت القناة، إنه تم نقل المرضى الأطفال على الفور إلى مستشفى (يسوع الطفل) للأطفال فى روما، حيث سيتلقون هناك علاجًا طبيًا متخصصًا.

ونوهت وزارة الخارجية الإيطالية، إلى أن هذه المبادرة الإنسانية، التى نفذت بالتعاون مع وزارة الدفاع والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى والسفارة الإيطالية فى طرابلس والمستشفى فى روما، هى "جزء من الالتزام الثابت للحكومة الإيطالية فى دعم تحقيق الاستقرار المستدام لليبيا، وضمن أنشطة المساعدة الإنسانية العديدة التى تقوم بها إيطاليا لصالح الشعب الليبى فى جميع مناطق البلاد، التى تهدف إلى تخفيف معاناته وتحسين ظروف معيشته".


ايطاليا

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