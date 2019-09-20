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زوجة أب تتعدى على طفلة بـ"عمود شيشة" لتأديبها فى القليوبية

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 12:21 م
زوجة أب تتعدى على طفلة بـ"عمود شيشة" لتأديبها فى القليوبية اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية
القليوبية فريق المحافظات

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تعدت ربة منزل بقطعة معدنية "عمود شيشة" على طفلة زوجها بالصف الخامس الابتدائى بشبرا الخيمة، فأصابتها إصابات بالغة، وتم نقلها للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة من مستشفى المطرية العام، بوصول الطفلة "شهد م ص" 12 عاما  طالبة بالصف الخامس الابتدائى، مصابة بجرح نافذ بالبطن، واشتباه نزيف داخلى، وتم حجزها للعلاج .

انتقل المقدم محمد الشاذلى، وتبين أنه حال قيام زوجة والد المصابة "زينب ر ح" 30 عاما ربة منزل بتأديبها، لقيامها بالتعدى على نجلها "شقيقها من الأب"، والاختباء منها أسفل سرير غرفة النوم، وأثناء قيامها بالتعدى عليها بالضرب بقطعة معدنية عمود شيشة أحدثت إصابتها.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، من ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المبين دون قصد منها، بإحداث إصابتها، وتم ضبط القطعة المعدنية المستخدمة فى الواقعة، والتحفظ عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


القليوبية

شبرا الخيمة

مديرية امن القليوبية

مباحث القليوبية

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