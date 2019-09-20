درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

كتب – محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمىالقاهرة 23 33شبين الكوم 23 33طنطا 22 32دمنهور 22 31الإسكندرية 21 29بلطيم 22 29مطروح 18 28السلوم 20 29سيوة 18 33بورسعيد 24 29دمياط 23 28الزقازيق 21 33الإسماعيلية 20 34السويس 22 34العريش 23 30رفح 21 30رأس سدر 24 33نخل 18 33نويبع 25 36طابا 24 33كاترين 23 35الطور 26 33شرم الشيخ 29 37الغردقة 26 37مرسى علم 28 35الفيوم 23 34بني سويف 23 34المنيا 23 35أسيوط 23 35سوهاج 24 37قنا 24 41الأقصر 25 41أسوان 26 43أبو سمبل 26 41الوادي الجديد 25 37شلاتين 27 37أبو رماد 26 36حلايب 29 34رأس حدربة 28 33الصغرى العظمىمكة المكرمة 30 46المدينة 26 44الرياض 24 41المنامة 30 37أبوظبي 30 41الدوحة 29 37الكويت 24 44دمشق 15 38بيروت 25 30عمان 17 33القدس 19 29غزة 22 30بغداد 25 43مسقط 28 32صنعاء 12 28الخرطوم 29 40طرابلس 24 32تونس 23 30الجزائر 22 27الرباط 15 24نواكشوط 26 31الصغرى العظمىأنقرة 10 28إسطنبول 15 20إسلام آباد 22 32نيودلهي 26 33جاكرتا 23 33بكين 16 27كوالالمبور 24 33طوكيو 19 26أثينا 18 26روما 13 26باريس 11 23مدريد 16 26برلين 09 16لندن 13 20مونتريال 16 24موسكو 02 11نيويورك 17 26واشنطن 14 28