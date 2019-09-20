حجز تاجر بتهمة النصب على المواطنين فى الساحل

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة الساحل برئاسة المستشار محمود حمدى، بحجز تاجر 24 ساعة على ذمة التحريات ،بتهمة النصب والاحتيال، والاستيلاء على 2 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها.

وتلقت مباحث الأموال العامة، بلاغاً من 4 مواطنين يفيد بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت نحو (2 مليون جنيه) بغرض توظيفها، واستثمارها فى مجال تجارة قطع غيار السيارات مٌقابل أرباح مُتفق عليها، والتزامه مع البعض منهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ، وقيامه بالاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون ، وأسفرت التحريات عن صحة الواقعة .