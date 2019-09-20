"جريمة بشعة".. حكاية 500 جنيه تسببت فى ذبح عامل على يد زميله بأوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

"يافندم مكنش قصدى اقتله، أنا بعاتبه عشان مش عايز يدفع باقى ثمن العربية الكارو اللى اشتراها منى، لاقيته بيزقنى، وبيضربنى فى وشى، مقدرتش اتحكم فى نفسى، وجريت على التروسيكل، جبت مقص وضربته فى بطنه ورقبته، لغاية ما وقع غرقان فى دمه"

تلك الاعترافات جزء من أقوال بائع الخردة المتهم بقتل عامل بأوسيم، عقب القبض عليه، وأكمل المتهم "س.ص" اعترافاته قائلا " تعرفت على المجنى عليه "عامل" منذ فترة طويلة، وخلال شهر رمضان الماضى، عرض عليا أن ابيعه عربة كارو، فقبلت عرضه، وطلبت منه مبلغ 2000 جنيه، قيمة العربة.

وافق المجنى عليه على قيمتها، إلا أنه طلب دفع مبلغ 1500 جنيه، وباقى المبلغ سيدفعه بعد فترة تم تحديدها، وبعد انتهاء الفترة المتفق عليها، طالبته بسداد باقى المبلغ، إلا أنه بدأ فى مماطلتى، بحجة أنه يمر بضائقة مالية، ثم واصل تهربه من السداد، حتى شاءت الصدفة أن التقيه بمنطقة بشتيل، خلال قيادتى التروسيكل الخاص بى، فوجئت به يسير بالشارع، استوقفته، وطالبته بسداد النقود، فرفض بحجة أن المبلغ ليس بحوزته حاليا، فنشبت بيننا مشادة كلامية، إلا أننى فوجئت به، يدفعنى بوجهى للخلف، مما أثار غضبى، وحينها لم أتحكم بنفسى، وأسرعت للتروسيكل الخاص بى، حيث احتفظ به بمقص حديدى، أحضرته وهاجمت المجنى عليه، سددت له 4 طعنات ببطنه وصدره، والطعنة الأخيرة وجهتها لرقبته، حتى سقط أمامى غارقا فى دمائه.

حاول الأهالى وسكان الشارع، وأصحاب المحلات منعى من ارتكاب الجريمة، إلا أننى هددتهم، وعجزوا عن إيقافى، وعندما انتهيت من الجريمة، حاولت الهرب، إلا أنهم طاردونى، وأبلغوا مركز الشرطة.

شهود عيان من سكان شارع حسين سليمان، المتفرع من شارع الجمعية بأوسيم، ذكروا أنهم فوجئوا بالمشادة الكلامية التى نشبت بين المجنى عليه والمتهم، وإشهار الجانى مقص حديدى بيده، وعندما حاول بعض الأشخاص منعه، فشلوا فى الفض بينهما، وعقب ذلك سدد المتهم للقتيل 4 طعنات ببطنه، إلا أن الضحية كان ما زال على قيد الحياة، حتى سدد له الطعنة الخامسة برقبته، فسقط على إثرها المجنى عليه أرضا مفارقا الحياة.

أضاف شهود العيان، أن المتهم حاول الهرب، إلا أن سكان الشارع تمكنوا من مطاردته وضبطه، وتسليمه لرجال المباحث، حيث وصلت قوة أمنية، وألقت القبض على المتهم، واقتادته وسط حراسة مشددة، إلى مركز الشرطة.

تحريات المقدم مجدى موسى رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، والرائد وليد كمال، أكدت أن خلافات مالية، وراء ارتكاب المتهم للجريمة، وأنه كان يطالبه بسداد 500 جنيه، مستحقة على القتيل، من قيمة عربة كارو باعها له، إلا أن الضحية ماطل فى سداد النقود، مما دفع المتهم لارتكاب الجريمة.

حرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لتقرر النيابة تشريح جثة الضحية، والتصريح بدفنها، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.