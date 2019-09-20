جامعة الأزهر تعلن عن تسكين المدن الجامعية بدءا من السبت القادم

- تسكين الطلاب والطالبات السنوات النهائية بتقدير "ممتاز" السبت والأحد
- الفرقة الثالثة تقدير "ممتاز" الاثنين والثلاثاء
- الفرقة الثانية تقدير "ممتاز" الأربعاء والخميس.
- تسكين الطلاب والطالبات السنوات النهائية بتقدير "جيد جدا" السبت 28 /9 والأحد .
- الفرقة الثالثة تقدير "جيد جدا" الاثنين والثلاثاء، والذين لم يتم تسكينهم مسبقا يتم التسكين يوم الأربعاء والخميس.
جامعة الأزهر تعلن عن تسكين المدن الجامعية بدءا من السبت القادمالجمعة، 20 سبتمبر 2019 12:02 ص
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