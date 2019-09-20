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توصيل مياه الشرب لـ22 مدرسة ومعهد بسوهاج بـ3,7 مليون جنيه

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 12:07 م
توصيل مياه الشرب لـ22 مدرسة ومعهد بسوهاج بـ3,7 مليون جنيه المهندس محمد بدرى - رئيس شركة مياه سوهاج
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس محمد بدري ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم الانتهاء من توصيل خدمة مياه الشرب لعدد 22 مدرسة ومعهد أزهري بقيمة تبلغ نحو 3,7 مليون جنيه، كما تم  الانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي لبعض المدارس، وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي 2019/2020.

وأوضح رئيس شركة مياه سوهاج، أنه تم توصيل خدمة مياه الشرب لمدارس( شندويل البلد بمركز المراغة، ومدرستي جرجا الابتدائية بنات والمساعيد الثانوية بمدينة جرجا، ومدرستي عزبة نظيف بالسمطا، والزبايبة للتعليم الأساسي بمركز البلينا، ومدرسة نجع الرياينة الابتدائية بمركز ساقلتة، ومدرسة القرامطة شرق الابتدائية بسوهاج، ومدرسة أحمد حسين إسماعيل للتعليم الأساسى، ومدرستى آل كنعر، وساحل طهطا الابتدائية بطهطا، ومدرستي نجع قيزان وعبد الحميد الأحمر بمركز دار السلام) بالإضافة إلى عدد من المدارس الأخرى، وكذا الانتهاء من توصيل خدمة مياه الشرب لمعهد الفتيات الثانوي الأزهري بمدينة ناصر، ومعهد الإمام مالك النموذجي بجرجا، ومعهد فتيات الغنيمية الأزهري بالبلينا، مشيراً إلى أنه تم توصيل خدمة الصرف الصحي لمدارس (ساحل طهطا - وبنت النيل - والمصرية اليابانية) بطهطا.

وأشار رئيس الشركة إلى أنه يتم حالياً أخذ عينات مياه من جميع المدارس بمحافظة سوهاج للاطمئنان على جودة المياه بالمدارس، وكذا تطهير الخزانات التي تم توصيلها مباشرة على الشبكة الداخلية للمياه بالمدارس.

 

 

 


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