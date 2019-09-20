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تسكين 69 أسرة من أهالى عين الصيرة بـ 6 أكتوبر.. وجار فحص التظلمات

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 03:00 ص
تسكين 69 أسرة من أهالى عين الصيرة بـ 6 أكتوبر.. وجار فحص التظلمات اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم إزالة 241 عقارا بمنطقة عين الصيرة، وتسكين 69 أسرة بمساكن المحافظة بمدينة 6 أكتوبر، وتمت إزالة 56 مقبرة، وجار تعويضهم بأماكن بديلة بمدينة 15 مايو، كما أنه جار فحص التظلمات .

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه يوجد مخطط عام لتحويل المنطقة بالكامل لمزار سياحى عالمى نظرًا لما تتميز به من وجود مسجد عمرو بن العاص، أقدم المساجد الإسلامية في مصر وأفريقيا، وكذلك الكنائس القديمة "المعلقة - مار جرجس - أبوسيفين – العذراء" والمعبد اليهودي وسور مجرى العيون، بالإضافة إلى متحف الحضارة مع الاستغلال الأمثل لبحيرة عين الحياة بإعادة تطويرها واستغلال ضفافها بعدد من الأنشطة الملائمة للموقع.

وشملت خطة التطوير، بعض المطاعم الجارى تنفيذها على بحيرة عين الحياة بتصميم مستوحى من طبيعة المكان التاريخية ويتناسق مع التطوير المنتظر فى منطقة المواردى ومنطقة سور مجرى العيون ليتم تحويل المنطقة لتكون مزارا سياحيا هاما.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد زار منطقة عين الصيرة خلال الأيام الماضية، وتفقد الأعمال الإنشائية وخطط التطوير الجارى تنفيذها فى أرجاء المنطقة، ووقف على ما أُنجز والمخطط الزمنى لاستكمال باقى الأعمال الأساسية، والخريطة الكاملة لمشروع تطوير المنطقة وإعادة تأهيلها، وتحويلها من منطقة عشوائية إلى منطقة سياحية وترفيهية حديثة ومزودة بكل الخدمات ووسائل الجذب، بما يليق بالطابع التاريخى لها وما تشتمل عليه من آثار ومناطق تراثية، ووجه رئيس الوزراء خلال الجولة بسرعة استكمال أعمال التطوير والانتهاء من المشروع على أكمل وجه.

 


عين الصيرة

عين الحياة

القاهرة

تطوير العشوائيات

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