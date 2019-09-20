ترقبوا.. مظاهرات حب المصريين بالخارج فى استقبال السيسي بالأمم المتحدة

قبل ساعات من حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، يجهز المصريون بالخارج لفعاليات حب ومظاهرات ترحيب بالرئيس، فور وصوله.

وأعلنت جاليات مصرية وعربية نيتها تنظيم استقبال حافل للرئيس عبد الفتاح السيسي، فور وصوله لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشددين على فرحتهم العارمة بزيارة الرئيس، وحضور الفعالية الدولية للمرة السادسة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد حضر أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة 5 مرات سابقة، منذ عام 2014 حتى الانعقاد الأخير فى سبتمبر الماضي.