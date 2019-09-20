انطلاق القافلة السادسة لمبادرة الكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، انطلاق القافلة السادسة من المبادرة الرئاسية " نور حياة " والتى قد أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، والتى ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة وجمعية الأورمان بالمحافظة بمركز شباب الباجور خلال الأسبوع الجارى .

وأشارمحافظ المنوفية إلى أن القافلة تعمل على مدار يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الجاري وتعد السادسة علي مستوي المحافظة، وتستهدف الكشف على 1640 مواطنا من الفئات الأكثر إحتياجاً وتسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مجاناً من داخل القافلة ، فضلاً عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلاً جراحياً إلى المستشفى العسكرى بالمحافظة.

وأوضح مدير جمعية الأورمان بالمنوفية أنه يتم تحديد الحالات الأكثر إحتياجاً والمستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث إجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة، كما تقوم الجمعية بنقل الحالات المستهدفة ذهاباً وإياباً خلال فترة عمل القافلة وكذا عمل النظارات الطبية بالمجان .

جدير بالذكر أنه قد سبق ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة بضرورة تذليل كافة العقبات التى تعوق عمل المبادرة، مشيداً بدور صندوق تحيا مصر والقوات المسلحة والجمعيات الخيرية فى تنفيذ المبادرات الرئاسية واستهداف جميع المواطنين بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجاً.