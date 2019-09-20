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النيابة تغلق محلا وتقرر حبس صاحبه بتهمة الغش التجارى فى الأسكندرية

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 05:41 م
النيابة تغلق محلا وتقرر حبس صاحبه بتهمة الغش التجارى فى الأسكندرية زيت طعام فاسد - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة اللبان بالإسكندرية، غلق محل والتحفظ على 6 أطنان زيت طعام غير صالح للاستخدام الآدمى داخل محل بدون ترخيص قبل بيعه للمواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجارى.

وكان قد تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك محل غير مرخص لتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة اللبان، لبيع السلع الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمى بقصد التربح منها.

تم عمل كمين مداهمة المحل وألقى القبض على مالكة، وبتفتيشه عثر على 6 طن "زيت طعام" معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى طبقا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة بالمأمورية من الجهات المعنية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.


الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

غش تجارى

نيابه اللبان

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