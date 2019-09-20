النيابة تطلب التحريات حول ابتزاز عاملان لمقاول فى الهرم

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول تورط عاملين فى ابتزاز مقاول وتهديده باختطاف ابنه للحصول على فدية مالية منه فى الهرم.

وكان قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة جدد حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

واستمعت النيابة لأقوال المقاول والذى قال فى التحقيقات، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من مجهول هدده فيه بخطف ابنه إذا لم يدفع مبلغا ماليا قدره 50 آلف جنيه.

وتمكنت مباحث الجيزة، من ضبط عاملين، لاتهامهما بتهديد مقاول باختطاف ابنه، وابتزازه للحصول على فدية بالهرم، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

وتلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا من مقاول، أفاد فيه تلقيه اتصالا من مجهول، هدده بخطف ابنه، وطلب منه دفع مبلغ 50 ألف جنيه، مقابل عدم تنفيذ تهديده.

بتكثيف التحريات، وجمع المعلومات، توصل المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إلى أن عاملين، أحدهما كان يعمل سابقا لدى والد الطفل، وراء ارتكاب الواقعة، طمعا فى ثروته.

بإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.