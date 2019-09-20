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المرور تغلق أنفاق الميرغنى والعروبة والثورة جزئيا للتطوير

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 01:37 ص
المرور تغلق أنفاق الميرغنى والعروبة والثورة جزئيا للتطوير مرور-ارشيفيه
كتب عبد الرحمن سيد

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بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة منذ قليل ولمدة 30 يوما إغلاقا جزئيا لأنفاق "الميرغنى، العروبة، الثورة" بحيث تكون الأعمال اسبوعيا فى يومى الجمعة والسبت وذلك لإجراء أعمال الصيانة والتطوير فى هذه الأنفاق، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات لحين انتهاء الأعمال.

واتخذت الإدارة العامة لمرور القاهرة، كافة الإجراءات وعينت الخدمات اللازمة فى المنطقة المحيطة بأنفاق ( المرغنى – العروبة – الثورة ) والتى ستشهد أعمال صيانة بالأنفاق الثلاثة، على أن تكون الأعمال ليلاً فقط من الساعة 12,5 صباحاً حتى الساعة 5,00 صباحاً) يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع لمدة ثلاثون يوماً خلال الفترة من "20 سبتمبر الجارى وحتى 19 أكتوبر.

 

 

 


مرور القاهرة

غلق انفاق

الثورة

اعمال تطوير

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