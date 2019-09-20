الطب الشرعى يعد تقرير الصفة التشريحية لضحية الـ500 جنيه فى أوسيم

كتب أحمد الجعفرى

خاطبت النيابة العامة بشمال بالجيزة مصلحة الطب الشرعى لافادتها بنتائج تشريح جثة بائع خردة قتل على يد صديقه بسبب الخلاف على مبلغ 500 جنيه بأوسيم، لاستكمال التحقيقات فى القضية.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص، نتيجة الاعتداء عليه بمنطقة بشتيل.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين للمقدم مجدى موسى رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، والرائد وليد كمال، أن بائع خردة قتل صديقه، بسبب خلافات مالية بينهما، على مبلغ 500 جنيه، حيث اعتدى المتهم على المجنى عليه بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله فى الحال.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.