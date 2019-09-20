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التعليم: العام الدراسى لم يشهد زيادة بمصروفات المدارس الخاصة أو الدولية

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 06:00 ص
التعليم: العام الدراسى لم يشهد زيادة بمصروفات المدارس الخاصة أو الدولية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن اللجنة المركزية للتعليم الخاص لم توافق على طلبات وأبحاث إعادة التقييم لمصروفات مدارس خاصة خلال العام الدراسى الحالى، وجميع طلبات إعادة التقييم التى تمت الموافقة عليها سوف تستفيد منها المدرسة خلال العام الدراسى المقبل،2020,2021.
 
 
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، أن العام الدراسى الحالى لم يشهد زيادة فى مصروفات المدارس الخاصة أو الدولية والزيادة وفق لنسب الشرائح المحددة العام الماضى، وباجمالى 7% فقط للمدارس الدولية تحسب على سنة الأساس 2016.
 
وإعادة التقييم هو طلب تتقدم به المدرسة الخاصة تطلب فيه تعديل المصروفات الدراسية ويتم  تقديم طلبات إعادة تقييم المصروفات للإدارات التعليمية من أصحاب المدارس الخاصة، ويتم بحث طلب تقييم المصروفات من اللجان المختصة بعد الإطلاع على ميزانية المدرسة وما تقدمه من خدمات تعليمية لأولياء الأمور والطلبة.
 

وتبدأ الدراسة فى الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوى الأسبوع المقبل 21 سبتمبر الجارى، فى مختلف محافظات الجمهورية، بعدما انتظمت مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والابتدائى منذ يوم 11 سبتمبر الجارى، تطبيقا للنظام التعليمى الجديد، الذى يفرض عدد أكبر من الساعات الدراسية على التلاميذ، ويزيد من البرامج والأنشطة المدرسية التى تزيد مهارات التعلم.

 
 
 

التربية والتعليم

المدارس الخاصة

أبحاث أعادة التقييم

المصروفات الدراسية

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