التعليم: العام الدراسى لم يشهد زيادة بمصروفات المدارس الخاصة أو الدولية

كتب محمود طه حسين

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن اللجنة المركزية للتعليم الخاص لم توافق على طلبات وأبحاث إعادة التقييم لمصروفات مدارس خاصة خلال العام الدراسى الحالى، وجميع طلبات إعادة التقييم التى تمت الموافقة عليها سوف تستفيد منها المدرسة خلال العام الدراسى المقبل،2020,2021.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، أن العام الدراسى الحالى لم يشهد زيادة فى مصروفات المدارس الخاصة أو الدولية والزيادة وفق لنسب الشرائح المحددة العام الماضى، وباجمالى 7% فقط للمدارس الدولية تحسب على سنة الأساس 2016.

وإعادة التقييم هو طلب تتقدم به المدرسة الخاصة تطلب فيه تعديل المصروفات الدراسية ويتم تقديم طلبات إعادة تقييم المصروفات للإدارات التعليمية من أصحاب المدارس الخاصة، ويتم بحث طلب تقييم المصروفات من اللجان المختصة بعد الإطلاع على ميزانية المدرسة وما تقدمه من خدمات تعليمية لأولياء الأمور والطلبة.