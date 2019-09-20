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التحالف العربى: ميليشيات الحوثى تعطل دخول السفن إلى ميناء الحديدة

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 07:26 م
التحالف العربى: ميليشيات الحوثى تعطل دخول السفن إلى ميناء الحديدة العقيد الركن تركى المالكي المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن"
الرياض /أ ش أ/

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أكد التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، اليوم الجمعة، استمرار منح التصاريح لجميع السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية.

واتهم التحالف العربي، وفقًا لقناة "سكاى نيوز" الفضائية ميليشيا الحوثى الإرهابية بتعطيل دخوال السفن لميناء الحديدة، على الساحل الغربى للبلاد.

وأوضح أن الميليشيات الإرهابية تعطل دخول السفينتين "TOROS M" و "LE RUBY" رغم نقل حمولة غذائية.

ميدانيًا، صرح المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكي، فى وقت سابق، أن القوات المشتركة للتحالف نفذت فجر اليوم عملية استهداف نوعيه شمال محافظة الحديدة ضد أهداف معادية تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية تهدد الأمن الإقليمى والدولي.

 


التحالف العربى

ميليشيات الحوثى

ميناء الحديدة

اليمن

أخبار اليمن

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