الاتحاد الأوروبى يرفض طلب لندن التوصل إلى اتفاق بدون دعم الحدود الأيرلندية

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" إن الاتحاد الأوروبى رفض طلبًا من الحكومة البريطانية للحصول على صفقة خروج بريطانيا بدون دعم الحدود الإيرلندية.

قال ستيفن باركلى الوزير البريطانى المكلف بملف "بريكست" إنه ينبغي منح المملكة المتحدة حتى نهاية عام 2020 للتوصل إلى حل بديل لمسألة دعم الحدود الأيرلندية - بدلاً من نهاية سبتمبر ، الموعد الذى حدده قادة الاتحاد الأوروبى.

ويشار إلى أن الحدود الإيرلندية هي الحدود البرية الوحيدة الفاصلة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، حيث تمتد على طول 500 كم وتشق الجزيرة الإيرلندية بأكملها، ويوجد عدد كبير للغاية من المعابر الحدودية على طولها.

سافر الوزير إلى بروكسل يوم الجمعة للقاء ميشيل بارنييه ، كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي - ولكن قيل له إن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه النظر في صفقة لا تشمل دعم الحدود الأيرلندية.

بعد الاجتماع ، صرح متحدث باسم المفوضية الأوروبية للصحفيين أنه "من الضروري أن يكون هناك حل عملي وقابل للتنفيذ بشكل كامل في اتفاقية الانسحاب".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي ، كان "مستعدًا لدراسة أي من هذه المقترحات التي تلبي جميع أهداف موضوع الدعم" ، واعتبرت الصحيفة أنه بدون التوصل إلى اتفاق انسحاب ، لن تكون هناك فترة انتقالية ، وستغادر المملكة المتحدة دون اتفاق في نهاية أكتوبر ، إلا فى حالة طلب تمديد إضافي.

وقال باركلي ، أمس الخميس قبل الاجتماع مع بارنييه أن إصرار الاتحاد الأوروبي على دعم الحدود الأيرلندية يمكن أن يوصل إلى "نتيجة غير مرغوب فيها" في نوفمبر.

في حديث له بعد الاجتماع ، قال باركلي للصحفيين: "أعتقد أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به ولكن هناك غرض مشترك لضمان التوصل إلى اتفاق. أعتقد أن هناك اعترافًا في العواصم ، ولدى وزراء الخارجية وهو أنهم يريدون رؤية تجنب الخروج بدون صفقة ."