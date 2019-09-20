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إغلاق 4 مراكز للعلاج الطبيعى خلال حملة تفتيشية بالمنيا

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 01:12 م
إغلاق 4 مراكز للعلاج الطبيعى خلال حملة تفتيشية بالمنيا اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
المنيا – فريق المحافظات

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قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا،إن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة أصدرت قرارات إغلاق إداري لـ 4 مراكز للعلاج الطبيعي بمدينة المنيا، وذلك خلال إحدى الحملات التفتيشية المكبرة التي تنفذها مديرية الصحة على المنشآت الطبية ، بهدف إحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة والحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم .
 
أوضحت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة، أن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود تراخيص عمل لهذه المنشآت الصحية وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.
 
وأضافت وكيل الوزارة ، أن المديرية لا تألوا جهداً في تنظيم الحملات التفتيشية بصفة دورية على كافات المنشآت الخاصة من (مستشفيات، مراكز طبية، عيادات خاصة، معامل) لإحكام الرقابة والمتابعة والتأكد من مدى استيفاء هذه المنشآت لكافة الاشتراطات والضوابط الصحية.
 
 
كما واصلت مديرية التموين بالمنيا, جهودها في ضبط ومتابعة الأسواق والمخابز البلدية، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا،بهدف ضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية وردع المخالفين.
 
أوضح دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين, أن الحملات ضبطت 28 مخالفة للمخابز البلدية منها 9 مخالفات لنقص الوزن، و 3 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات 3 مخالفات لمخابز متوقفة عن الإنتاج و13 مخالفه لقضايا أخرى متنوعة, بالإضافة لضبط 24 مخالفه في مجال متابعة ومراقبة الأسواق منها، 9 مخالفات لمنتجات مجهولة المصدر مخالفة لعدم وجود شهادة صحية 13 مخالفة للتلاعب بالمقررات التموينية.
 
وأضاف انه تم ضبط طن دقيق بلدي مدعم, و900 كجم سكر قبل بيعهم في السوق السوداء, وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين
 
وأكد وكيل الوزارة أن الحملات التفتيش يتم تنظيمها بصفه دوريه في جميع مراكز المحافظة من اجل ضبط الأسواق ومراقبه السلع التي يتم عرضها للمواطنين حفاظها على صحتهم وسلامتهم .

 


اللواء قاسم حسين محافظ المنيا

المنيا

محافظه المنيا

العلاج الحر

التموين

وزاره التموين

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