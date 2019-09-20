إغلاق 4 مراكز للعلاج الطبيعى خلال حملة تفتيشية بالمنيا

أوضحت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة، أن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود تراخيص عمل لهذه المنشآت الصحية وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.

وأضافت وكيل الوزارة ، أن المديرية لا تألوا جهداً في تنظيم الحملات التفتيشية بصفة دورية على كافات المنشآت الخاصة من (مستشفيات، مراكز طبية، عيادات خاصة، معامل) لإحكام الرقابة والمتابعة والتأكد من مدى استيفاء هذه المنشآت لكافة الاشتراطات والضوابط الصحية.