إغلاق جزئى لكوبرى عباس أمام القادم من الجيزة للقاهرة لإصلاح الفواصل

كتب عبد الرحمن سيد

بدأت الإدارة العامة للمرور، منذ قليل ولمدة 3 أيام عملية إغلاق جزئى لكوبرى عباس لعمل إصلاحات فى الفواصل فى الاتجاه القادم من الجيزة إلى القاهرة، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية والعلامات الإرشادية، لحين انتهاء مدة الأعمال المحددة بالطريق.

وستكون تلك الأعمال لكوبرى عباس فى الاتجاه القادم من الجيزة إلى القاهرة والذى سيشهد إصلاح فواصل الكوبرى وسط انتشار الخدمات، وتم التنسيق مع الأجهزة المعنية على البدء فى تنفيذ الأعمال ليلاً ونهاراً، الأمر الذى يستلزم غلق نصف الطريق (بالتناوب) وستكون الأعمال الساعة 12 ليلا حتى الساعة 6 صباح يوم الأحد.

وعينت إدارة المرور، الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات، مع قيام الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة، طواحين ضوئية، علامات إرشادية وتحذيرية، مخاريط، فواصل حركة لمتابعة سير الأعمال لحين الانتهاء منها.