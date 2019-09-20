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إضاءة الأهرامات وأبو الهول فى اليوم العالمى الأول لسلامة المرضى

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 05:54 م
إضاءة الأهرامات وأبو الهول فى اليوم العالمى الأول لسلامة المرضى الدكتور جون جبور -رئيس منظمة الصحة العالمية
كتب عبد الحليم سالم

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أضاءت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، الأهرامات وأبو الهول، بمناسبة اليوم العالمى الأول  لسلامة المرضى تحت شعار "لا ينبغى أن يتضرر أحد فى مجال الرعاية الصحية"، وذلك تحت رعاية منظمة الصحة العالمية وبحضور الدكتور جون جبور ممثل المنظمة بمصر.
 
وقال محمد عبد العزيز رئيس شركة الصوت والضوء، إنه تم إضاءة الأهرامات وأبو الهول دعماً لليوم العالمى الأول لسلامة المرضى ، حيث أن إضاءة الأهرامات ترمز إلى دعم مصر الكامل  لهذا اليوم، ويحقق مبدأ المشاركة المجتمعية خلال هذا الحدث.
 
وأضاف عبد العزيز، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة،  أنه سبق وتم إضاءة الصوت والضوء فى الأهرامات فى أحداث  عديدة  منها اليوم العالمى للسياحة، وخلال لقاء  الرئيس عبد الفتاح  السيسى أثناء كلمته فى الأمم المتحدة فى جلسة عن محاربة الأمراض غير المعدية، واحتفالا بمصر راعيا إقليميا لكاس العالم، واليوم العالمى للمرأة لدعم الهدف العاشر للتنمية المستدامة، واليوم العالمى للتوحد، تضامنا مع مرضى الكبد الوبائى، وفى يوم البيئة العالمى، واليوم العالمى للطفل المبتسر.
 
جدير بالذكر أنه انضمت العديد من مدن العالم بإضاءة معالمها الأثرية إحياء لهذا اليوم منها مدينة جنيف، والتى اضاءت النافورة المائية وبرج كوالالمبور، ودار الأوبرا فى مسقط، جسر زاكيم فى بوسطن.
 

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