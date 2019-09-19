10752 طالبا يؤدون الكشف الطبى بجامعة المنيا.. ومقران لتحليل فيروس سى

المنيا – فريق المحافظات

اختتمت جامعة المنيا فعاليات الكشف الطبى لطلابها الجُدد المُرشحين للقبول بكلياتها هذا العام والتى استمرت لمدة أسبوعين، بتظيم من الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الطبية، والأمن الإدارى بالجامعة، وذلك باستقبال 2200 طالب وطالبة بكلية الآداب، وذلك على مدار يومين لإتمام إجراءات الكشف الطبى فى تخصصات الباطنة، والنظر، والأسنان، وتحليل فيروس سي، لتنتهى اجراءات الكشف الطبى فى المواعيد المحددة لها بجميع كليات الجامعة بتوقيع الكشف الطبى على ما يقرب من 10752 طالبا وطالبة.

وأوضح الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا أن الطلاب المتخلفين عن المواعيد المحددة للكشف الطبى بالكليات يتم إجراء الكشف الطبى لهم بمقار الوحدات العلاجية بكلياتهم، كما تم تحديد مقرين ثابتين لإجراء تحليل فيرس سى على الطلاب وذلك بمقر الإدارة العامة للخدمات الطبية ومبنى كلية الآداب داخل الحرم الجامعي.

وفى ذات السياق رحب الدكتور رجب عبد المولى، عميد كلية الآداب خلال كلمته باللقاء التعريفى الذى أقيم على هامش فعاليات الكشف الطبى لطلاب الكلية الجُدد بعنوان "أعرف جامعتك" لتعريف الطلاب بأنشطة الجامعة المتنوعة، مؤكدًا لهم أن الحياة الجامعية تختلف عن سابقاتها فى مراحل التعليم الأخري، وتحتاج إلى السعى والاجتهاد والمثابرة للوصول لمراتب علمية مناسبة، وتحقيق لطموحات طلابنا واحتياجات سوق العمل.



الكشف الطبى بجامعة المنيا



الكشف الطبى بجامعة المنيا



الكشف الطبى بجامعة المنيا (



الكشف الطبى بجامعة المنيا



الكشف الطبى بجامعة المنيا