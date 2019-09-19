يونيسيف: تنفيذ مشروع الخدمات التعليمية المتكاملة للأطفال الأكثر احتياجا بمصر

كتب مدحت وهبة

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف والهلال الأحمر المصري تنفيذ مشروع " الخدمات التعليمية المتكاملة للأطفال الأكثر احتياجا في مصر" والذي تم تنفيذه في محافظات هي الإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وتصل مدة المشروع ثلاث سنوات بتمويل من وزارة الخارجية والكومنولوث البريطانية بتكلفة 276 مليون جنيه ، حيث يهدف للمساهمة ببرنامج إصلاح التعليم وتحسين نوعية الخدمات التعليمية المقدمة في مدارس المحافظات الثلاث.

ويستهدف المشروع في هذه المرحلة 250 مدرسة في محافظة شمال سيناء، و120 مدرسة في محافظة جنوب سيناء، و180 مدرسة في محافظة الإسماعيلية. ويتولى تنفيذ هذا العمل الهلال الأحمر المصري شريك يونيسف التنفيذي في هذا المشروع.

ويأتي توزيع اللوازم المدرسية متسقاً مع المناهج الدراسية الجديدة التي تتناول المهارات الحياتية وتعليم المواطنة. فتزويد المدارس بهذه اللوازم والمواد من شأنه أن يجعل هذه المدارس أكثر استعداداً لتطبيق المناهج الدراسية الجديدة، والتي تعد جزءًا من برنامج الإصلاح التعليمى.

وسوف يتم استخدام مواد التعليم والتعلم التي تستهدف رياض الأطفال والمدارس الإبتدائية في أنشطة مختلفة، مثل الرياضة، والموسيقى، والفنون، والزراعة، والتكنولوجيا. وتتضمن تلك اللوازم أيضاً أدوات مكتبية، وكذلك أثاث للفصول الدراسية.

وقال المهندس أحمد عصام القائم بأعمال محافظ الإسماعيلية "إن المحافظة سعيدة للغاية بكل ما تشهده من تدابير تجري على أرضها، ونحن ندعم بقوة يونيسف وجميع شركائها، ومن جانبنا، نوفر كافة التسهيلات والتنسيق اللازم لضمان أن العملية تسير بسلاسة".

وقال برونو مايس ممثل يونيسف في مصر، " إننا، في يونيسف لن ندخر وسعاً من أجل دعم جهود وعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تحقيق الهدف المتمثل في تحسين جودة التعليم وتحقيق التكافؤ في الحصول عليه لكل طفل في مصر".

وأضاف، "مع هذا الدعم المقدم من حكومة المملكة المتحدة، فإن تزويد المدارس بهذه المجموعة الكبيرة من اللوازم، والذي شهدناه اليوم، من شأنه أن يجعلها أكثر استعداداً لطرح المناهج الجديدة التي تعد جزءاً من برنامج الإصلاح التعليمي.

وقال السير جيفري آدامز السفير البريطانى بالقاهرة،" لدي بريطانيا تاريخ حافل مع مصر في مجال التعليم. اليوم، نأخذ خطوة جديدة في شراكتنا المتنامية من خلال استهداف من هم بحاجه إليها. ومع توزيع اللوازم المدرسية الجديدة، نقدم أداة لأطفال اليوم لاكتساب المهارات والمعرفة، ليصبحوا قادة الغد."







