ولى عهد أبوظبى ومايك بومبيو يبحثان تداعيات هجوم أرامكو على المنطقة.. صور

كتب محمد جمال

بحث ولى عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الخميس مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويره .

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن الجانبين بحثا - أيضا - تطورات الأحداث التى تشهدها المنطقة وتداعياتها على أمن واستقرار شعوبها ومقدرات دولها، خاصة ما يتعلق بمستجدات الأوضاع فى منطقة الخليج العربى والتداعيات الناتجة عن الهجمات العدوانية الأخيرة على مواقع شركة أرامكو السعودية.



وزير الخارجية الأمريكى ومحمد بن زايد



وقال الشيخ محمد بن زايد، إن بلاده ودول العالم تدعم السعودية وتقف إلى جانبها فى مواجهة المخاطر والتهديدات التى تتعرض لها وترفض أى محاولة للعبث بأمنها واستقرارها أو النيل منها وتعتبر أن أى تهديد لها هو تهديد للأمن والسلم العالمي، مشددا على موقف بلاده الثابت فى العمل من أجل الأمن و السلام فى منطقة الخليج والشرق الأوسط بالتعاون مع الدول الشقيقة، وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.



لقاء بومبيو ومحمد بن زايد



وأكد الجانبان - فى ختام اللقاء - أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين والعمل على ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار والسلام فى المنطقة إضافة إلى تكثيف الجهود والمساعى للتعامل مع مختلف التحديات التى تواجهها بما يضمن مصالح شعوبها وأمن دولها.



جانب من اللقاء

ووصل وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو - فى وقت سابق اليوم - إلى العاصمة الإماراتية أبوظبى ضمن جولة فى المنطقة لبحث تداعيات الاعتداء على معملى أرامكو بالسعودية.