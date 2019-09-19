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وكيل البرلمان: هجمة منظمة ضد مصر ولا يمكن ضرب العلاقة القوية بين الشعب وجيشه

الخميس، 19 سبتمبر 2019 02:00 ص
وكيل البرلمان: هجمة منظمة ضد مصر ولا يمكن ضرب العلاقة القوية بين الشعب وجيشه سليمان وهدان وكيل مجلس النواب
كتب أمين صالح

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أكد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، أن مصر تتعرض لهجمة منظمة تحاول النيل من استقرارها بعد النجاحات التى حققتها مؤخرًا، لافتًا إلى أن هذه الهجمة من خونة تحاول أن تؤثر على عصب مصر وتثير البلبلة فى الوقت الذى حققت فيه مصر انتصارات كبيرة، أهمها انتصارها على الإرهاب بشكل كبير.

أضاف وهدان، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أن مصر نجحت فى تصحيح مسار الاقتصاد، وهناك انخفاضا كبيرا فى سعر الدولار أمام الجنيه، حيث نزل سعر الدولار فى الفترة القليلة الماضية لما يزيد عن جنيه ونصف، فى حين يحاول البعض إثارة القلاقل والفتن وإشغال الرأى العام بهدف ضرب استقرار البلاد والنيل من تنامى اقتصادها.

ولفت وكيل مجلس النواب، إلى أن الشارع المصرى فطن ويعلم جيدًا كم المكائد والدسائس التى تحاك ضده وأصبح لديه وعى كبير بما يحاك ضد مصر ولا يمكن أبدًا أن تصل جماعة أو تنظيم لمخططها بشأن ضرب العلاقة القوية بين الشعب وجيشه.


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