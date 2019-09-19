سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 07:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 15 شخصا وإصابة 6 آخرين فى غارة أمريكية بأفغانستان

الخميس، 19 سبتمبر 2019 06:55 م
مقتل 15 شخصا وإصابة 6 آخرين فى غارة أمريكية بأفغانستان الجيش الأفغانى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسئولون أفغان اليوم الخميس إن 15 شخصًا على الأقل قتلوا وأصيب ستة آخرون في غارة أمريكية بواسطة طائرة بدون طيار بإقليم نانجرهار.

وذكرت قناة (طلوع) الأفغانية أن الهجوم وقع في منطقة وزير تانجي أثناء حصاد المزارعين.

 

وقال الكولونيل سوني ليجيت، وهو متحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان "القوات الأمريكية شنت ضربة بطائرة مسيرة ضد إرهابيي داعش في ننجرهار... نحن على علم بمزاعم مقتل مدنيين ونعمل مع المسؤولين المحليين للوقوف على الحقائق".

 

وهناك نحو 14 ألف جندي أمريكي في أفغانستان لتقديم التدريب والمشورة لقوات الأمن الأفغانية ولإجراء عمليات لمكافحة التمرد ضد تنظيم داعش وحركة طالبان.


أفغانستان

هجوم

أمريكا

طالبان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الأهلى والزمالك فى أشرس كلاسيكو للتتويج بالسوبر".. غدا على اليوم السابع

"الأهلى والزمالك فى أشرس كلاسيكو للتتويج بالسوبر".. غدا على اليوم السابع

انطلاق فعاليات الملتقى الأول لاستراتيجيات "الاقتصاد الأخضر " 29 سبتمبر

انطلاق فعاليات الملتقى الأول لاستراتيجيات "الاقتصاد الأخضر " 29 سبتمبر

رسمياً.. حسام البدرى مديراً فنياً لمنتخب مصر

رسمياً.. حسام البدرى مديراً فنياً لمنتخب مصر

إيهاب جلال يعتذر رسميا عن تدريب منتخب مصر

إيهاب جلال يعتذر رسميا عن تدريب منتخب مصر

إخوان كاذبون ..أبالسة الجماعة يفبركون فيديو عن مظاهرات للمصريين وينسبونه لـ" فيتو"

إخوان كاذبون ..أبالسة الجماعة يفبركون فيديو عن مظاهرات للمصريين وينسبونه لـ" فيتو"

فيديو وصور.. "اليوم السابع" تجرى معايشة على أرض الأحلام "منف".. هنا عاش يوسف الصديق قبل آلاف السنوات.. "تل العزيز" شاهد على قصر عزيز مصر وصوامع غلال السبع سنوات العجاف.. والعشوائيات تشوه الصورة التاريخية للموقع

فيديو وصور.. "اليوم السابع" تجرى معايشة على أرض الأحلام "منف".. هنا عاش يوسف الصديق قبل آلاف السنوات.. "تل العزيز" شاهد على قصر عزيز مصر وصوامع غلال السبع سنوات العجاف.. والعشوائيات تشوه الصورة التاريخية للموقع

صراع الثنائيات يشعل "سوبر" الأهلى والزمالك.. ميتشوvs فايلر "سنة أولى قمة".. صلاح ومصطفى يتنافسان على مهاجم مصر.. الشناوى وعواد بمنافسة خاصة.. السولية وساسى من يحسم معركة الوسط.. والنقاز ومعلول فى مبارزة تونسية

صراع الثنائيات يشعل "سوبر" الأهلى والزمالك.. ميتشوvs فايلر "سنة أولى قمة".. صلاح ومصطفى يتنافسان على مهاجم مصر.. الشناوى وعواد بمنافسة خاصة.. السولية وساسى من يحسم معركة الوسط.. والنقاز ومعلول فى مبارزة تونسية

الحكومة: 213069 طلب تقنين أراضى حتى سبتمبر الجارى

الحكومة: 213069 طلب تقنين أراضى حتى سبتمبر الجارى

آسيوية تترك ابنها فى دبى وتهرب.. تعرف على قصة "الطفل الضائع"

آسيوية تترك ابنها فى دبى وتهرب.. تعرف على قصة "الطفل الضائع"

س و ج.. هل يوافق المصرى على رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب؟

س و ج.. هل يوافق المصرى على رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب؟

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى السوبر المحلي

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى السوبر المحلي

وزارة الاستثمار تشيد باختيار "راند ميرشانت" لمصر كأفضل دولة للاستثمار بأفريقيا

وزارة الاستثمار تشيد باختيار "راند ميرشانت" لمصر كأفضل دولة للاستثمار بأفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة