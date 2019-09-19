مقتل 15 شخصا وإصابة 6 آخرين فى غارة أمريكية بأفغانستان

رويترز

قال مسئولون أفغان اليوم الخميس إن 15 شخصًا على الأقل قتلوا وأصيب ستة آخرون في غارة أمريكية بواسطة طائرة بدون طيار بإقليم نانجرهار.

وذكرت قناة (طلوع) الأفغانية أن الهجوم وقع في منطقة وزير تانجي أثناء حصاد المزارعين.

وقال الكولونيل سوني ليجيت، وهو متحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان "القوات الأمريكية شنت ضربة بطائرة مسيرة ضد إرهابيي داعش في ننجرهار... نحن على علم بمزاعم مقتل مدنيين ونعمل مع المسؤولين المحليين للوقوف على الحقائق".

وهناك نحو 14 ألف جندي أمريكي في أفغانستان لتقديم التدريب والمشورة لقوات الأمن الأفغانية ولإجراء عمليات لمكافحة التمرد ضد تنظيم داعش وحركة طالبان.