مقتل 12 وإصابة 60 آخرين فى انفجار بولاية زابول بأفغانستان

كتب محمد تهامى زكى

أعلن جول إسلام سيال، المتحدث باسم حاكم زابول، مقتل 12 شخصا وإصابة 60 آخرين، نتيجة انفجار، وقع صباح اليوم، الخميس، بالقرب من المستشفى المركزى بمدينة قلات بولاية زابول.

ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، قال سيال: "اليوم الساعة السادسة صباحا قام أعداء بلادنا بتفجير سيارة مفخخة بالقرب من المشفى المركزى بمدينة قلات مركز الولاية"، مؤكدا أن جميع ضحايا الهجوم من المدنيين وهم من المراجعين والمرضى والأطباء.

وأضاف سيال، أن الجرحى أحيلوا إلى العيادات الخاصة بسبب الأضرار التى لحقت بالمستشفى الحكومى، والحالات الوخيمة والحرجة نعمل على إرسالهم بسيارات الإسعاف إلى قندهار، متابعا: "لدينا 12 شهيدا حتى الآن وأكثر من 60 جريحا".

وفى وقت سابق أعلنت قناة طلوع" الأفغانية، نقلا عن حاكم ولاية زابل مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وإصابة 85 جراء انفجار وقع بالقرب من مقر المخابرات الأفغانية فى ولاية زابل.

وبدأ الجيش الأفغانى والقوات الأمنية الأفغانية منذ أسابيع عمليات واسعة النطاق فى المديريات التابعة لولاية بلخ بهدف القضاء على جيوب وتجمعات مجموعات المعارضة المسلحة والتى بمعظمها تتبع حركة طالبان.