"مشروعك" يمول 62 مشروعا توفر 74 فرصة عمل ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

أكد المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف، على أن عدد المشروعات التى تم يمولها المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك"، بلغ 62 مشروعا بقيمة 11 مليون جنيه، والتى وفرت 74 فرصة عمل فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجارى.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الدورى الذى أعدته نهى محمد مدير مشروعك على مستوى المحافظة، وسامح ماهر مساعد مدير مشروعك على مستوى الوحدات المحلية، حيث تبين من التقرير أن الراغبين فى الحصول على القروض ينقدمون إلى مقرات المشروع بالمراكز السبعة "الشباك الواحد"، ويتم تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بتطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة ويتم تطبيق مبادرة البنك المركزى للشركات والمنشآت الصغيرة والصغيرة جدا بسعر عائد 5% (عائد بسيط ومتناقص) لمن تنطبق عليهم الشروط "عدا المشروعات التجارية"فى حين تكون الفائدة 10.5% للقروض (أكبر من 25 ألف جنيه من خلال بنك مصر) و16% للقروض (اقل من 25 ألف جنيه)، وكذا الحصول على الترخيص المؤقت للمشروع عند الطلب.

وأكد محافظ بنى سويف فى تصريحات له اليوم، على ضرورة أن تكون الأولوية فى التمويل، للمشروعات العاملة فى القطاعات والأنشطة الإنتاجية والصناعية ،والتركيز على أهمية تلك المشروعات وعوائدها الكثيرة فى العديد من الجوانب ومنها توفير مزيد من فرص العمل وتحقيق أعلى سلسلة للقيمة المضافة وتلبية احتياجات السوق من هذه المنتجات وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة مثل جهاز تنمية المشروعات والبنوك لمساعدة المواطنين على عمل دراسات جدوى متكاملة لنوعية المشروعات الانتاجية والصناعية، فضلا عن أهمية التعاون فى مجال التسويق والترويج لمنتجات تلك المشروعات.

ومن جهته أشار سامح ماهر مساعد مدير مشروعك، إلى تكليفات محافظ بنى سويف بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين والمستفيدين من خلال لجان بالمراكز تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات، والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسئولى المقرات وممثلى الجهات المختلفة المشاركة فى المشروع وكذا استقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات وحل المشكلات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع ولتحقيق الغرض منه.

يذكر أن وزارة التنمية المحلية قد أطلقت منتصف عام 2015، المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية المعروف بـ (مشروعك)،وذلك بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين (لغير الموظفين) وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها بأنواعها من خلال من البنوك المشاركة فى المشروع وهى (بنك مصر،البنك الأهلى المصرى ،بنك القاهرة ،البنك الزراعى المصرى، بنك التعمير والإسكان، بنك الإسكندرية).