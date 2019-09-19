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مسئول بريطانى: أوروبا وضعتنا فى اختبار "لا يمكن اجتيازه" بسبب حدود أيرلندا

الخميس، 19 سبتمبر 2019 02:23 م
مسئول بريطانى: أوروبا وضعتنا فى اختبار "لا يمكن اجتيازه" بسبب حدود أيرلندا ستيفن باركلي وزير خروج بريطانيا
كتبت رباب فتحى

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قال ستيفن باركلي، الوزير البريطانى المكلف بملف بريكست، إن الاتحاد الأوروبى وضع بريطانيا فى اختبار "لا يمكن اجتيازه" بمطالبتها بتغيير موقفها من مسألة دعم الحدود الأيرلندية، موضحا أنه ينبغى منح لندن عامًا آخر على الأقل لإيجاد سياسة جديدة للحدود الأيرلندية.
 
وقال الوزير في كلمة ألقاها في مدريد اليوم، الخميس، "قيل لنا إنه يتعين على المملكة المتحدة تقديم نص منطوق قانونيا بحلول 31 أكتوبر"، مضيفا: "ومع ذلك، فإن بديل الدعم ليس ضروريًا حتى نهاية فترة التنفيذ في ديسمبر 2020، وسوف يتشكل هذا من خلال العلاقة المستقبلية - التي لا يزال يتعين تحديدها.
 
وتابع قائلا "باختصار لماذا تخاطر بالوصول إلى نتيجة غير مرغوب فيها في نوفمبر، عندما يمكن للجانبين العمل سويًا - حتى ديسمبر 2020.
 
وأضاف "باختصار، يخاطر الاتحاد الأوروبى بالاستمرار فى الإصرار على اختبار لا تستطيع المملكة المتحدة مجابهته لاسيما مع رفض البرلمان البريطاني ثلاث مرات. "
 
ويأتى ذلك بعد أن أصدر إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسى والرئاسة الفنلندية للاتحاد الأوروبى إنذارًا في باريس يوم الأربعاء، يعطى بوريس جونسون حتى نهاية سبتمبر لتقديم لمقترحات قابلة للتطبيق - أو "ينتهى الأمر".
 
ولم تلب المملكة المتحدة بعد طلبات الاتحاد الأوروبي لاقتراح بديل ملموس للدعم الإيرلندي ، والذي يقول جونسون إنه يجب إلغاؤه. 
 
وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية بعد ظهر الخميس أن المملكة المتحدة قد أرسلت "بعض الوثائق" إلى بروكسل قبل زيارة باركلي للقاء ميشيل بارنييه ، كبير مفاوضي التكتل، يوم الجمعة.
 
 

بريكست

ستيفن باركلى

الاتحاد الاوروبى

الحدود الايرلندية

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