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"لو ناوى تشترى شقة".. 7 نصائح قانونية تحميك من النصب

الخميس، 19 سبتمبر 2019 02:32 ص
"لو ناوى تشترى شقة".. 7 نصائح قانونية تحميك من النصب عقارات - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتعرض الكثير من المواطنين لعمليات النصب، خاصة فى مجال العقارات.. "اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية 7 نصائح قانونية هامة يجب مراعتها قبل شراء أى وحدة سكنية.

1- تأكد من وجود أوراق ملكية أرض العمارة المقامة بها الشقة وهل هى ملكية لشخص أم عدة أشخاص.

2- التأكد من رخصة المبانى من حيث صدورها من الجهة المختصة، وعدد الأدوار المرخص بها حتى تتأكد من وجود الشقة المزمع شراؤها ضمن الأدوار المرخص بها.

3- أن يشمل عقد الشراء على بند الثمن والمساحة ونسبة الأرض الشائعة لتلك الشقة، ومواصفات الشقة المباعة من جميع أوصافها والدور المقامة فيه.

4- التأكد من أن البائع أو البائعين ملتزمون بالعقد بالحضور بوكيل عنهم أمام الجهات المختصة أو المحكمة المختصة.

5- عند سداد ثمن العقار بالكامل نقداً يجب التأكد من العقد بإثبات أن الثمن خالص تماماً، وأن التوقيع يعتبر مخالصة بهذا الثمن وإن كان على دفعات تأكد من أن المقدم المدفوع مذكور وأن الدفعات المؤجلة مثبتة بالعقد بالمبلغ والتاريخ لكل سداد.

6- لابد من الحصول على صورة من جميع أوراق الملكية للأرض والرخصة، إضافة إلى عقد البيع.

7- التأكد من وجود شرط جزائى على من يخالف أياً من بنود العقد سواء مواعيد السداد أو مواعيد التسليم للشقة أو أى التزام آخر بالعقد مع نفاذ العقد.

شراء عقار

نصائح قانونية

النصب فى العقارات

القانون المصرى

اخبار

اليوم السابع بلس

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