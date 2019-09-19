للأم..تعرفى على أهم الإرشادات لمشروب طفلك منذ الولادة وحتى سن 5 سنوات

كتبت أمل علام

قالت جمعية القلب الأمريكية، إن الآباء في حيرة حول ما يجب أن يشربه أطفالهم بالضبط، وعليه أصدرت مجموعة مشتركة من التوصيات فيما يتعلق بحليب الأم، أوحليب البقر العادي والماء، أو المشروبات المحلاة، واللبن المصنع.



تعرفى على اهم المشروبات لطفلك

وقال الدكتور ستيفن دانيلز، رئيس قسم طب الأطفال بكلية الطب بجامعة كولورادو، إن المنظمات قدمت توصيات بشأن المشروبات من قبل، ولكن في كثير من الأحيان ليس بطريقة شاملة لهذه الفئة العمرية.

وأضاف ،"أن التوصيات المتعلقة بمشروبات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 إلى 5 سنوات"، وقد عقدت هذه الجلسة من قبل منظمة أبحاث التغذية Healthy Eating Research .

تتضمن الإرشادات الصادرة هذه النقاط البارزة:

- من الولادة إلى 6 أشهر، يحتاج الأطفال فقط إلى حليب الثدي أو حليب الأطفال.

- من 6 إلى 12 شهرًا ، يجب على الآباء تقديم كمية صغيرة من مياه الشرب بمجرد إدخال الأطعمة الصلبة لمساعدة الأطفال على التعرف على الطعم. - يجب على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة تجنب العصير، حتى عصير الفاكهة.

- من عمر 12 إلى 24 شهرًا، يجب على الآباء إضافة الحليب كامل الدسم مع الماء العادي، يعد حليب الصويا غير المحلى، خيارًا للأطفال الذين يعانون من الحساسية تجاه حليب الألبان، أو اللاكتوز ،أو الذين تمتنع عائلاتهم عن المنتجات الحيوانية، يمكن تناول عصير الفاكهة، ولكن القطع الصغيرة من الفاكهة الطبيعية يعتبر أكثر صحة.

- من عمر 2 إلى 5 سنوات، يعتبر الحليب والماء من المشروبات المفضلة، مع تجنب الحليب المحتوى على النكهات، ويمكن تناول العصائر الطازجة، وبالنسبة للطفل العادي، فإن حليب البقر هو في الحقيقة الخيار الأفضل، وبالنسبة للأسر التي تتبنى أسلوبًا نباتيًا، فإن بعض أنواع اللبن التي يتم إنتاجها من النباتات "ربما تكون خيارًا مفضلا"، ولكن على الآباء أن يكونوا "حذرين للغاية".

وأكدت جمعية القلب، إن اللبن المستخلص من النباتات قد يبدو مثل حليب الألبان ويتذوقه الطفل، لكن قيمته الغذائية تختلف من منتج إلى آخر، وهو ليس كحليب البقر، مؤكدة أن الكثير من حليب النبات محلى، لذلك تحتوى على سكريات وسعرات حرارية إضافية، لا يحتاجها الأطفال.



طفلك حيشرب ايه ؟ ميه ولا عصير

وأشارت جمعية القلب الأمريكية، إلى أن الإرشادات تنص على أنه يجب على الآباء تجنب تقديم جميع أنواع المشروبات المحلاة، والتي لا تشمل المشروبات الغازية، والمشروبات المنكهة بالفواكه، والمياه المحلاة فحسب، بل حليب الشوكولاته، والنوع الأحدث من حليب الأطفال، والذى يسمى أحيانًا حليب "الانتقال" أو "الفطام"، وهو غالبا ما يكون محلى، موضحة أنه يجب تجنب أي مشروبات محلاة للأطفال الصغار.

وقالت إن الهدف من هذه التوصيات هو المساعدة في استعراض التفضيلات الصحية على المدى الطويل، حيث أنه إذا تعرض الأطفال لأطعمة محلاة في سن مبكرة، فإننا نشعر بالقلق لأنه قد يؤثر على نموهم.



مشروبات خطر على صحة طفلك

على الرغم من أن أطباء الأطفال قد نصحوا بعدم تقديم عصير الفاكهة للأطفال قبل سن عام في الماضي، إلا أن الآباء غالباً ما يرغبون في تقديمه مبكرًا.

اهم المشروبات الصحية فى سنين عمره

وقالت جمعية القلب: لقد توصلنا إلى استنتاج بناءً على الأدلة التي تشير إلى أن الأطفال دون سن عام، لا ينبغي أن يشربوا عصير الفاكهة، ولكن مع بلوغهم عامًا أو أكبر يعتبر مشروبا مقبولا، إنها في الحقيقة من الأساسيات الرئيسية هنا.