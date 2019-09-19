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"فينا خير".. مبادرة بالصيدلية الخيرية بطب بنها لخدمة غير القادرين من المرضى

الخميس، 19 سبتمبر 2019 03:24 م
"فينا خير".. مبادرة بالصيدلية الخيرية بطب بنها لخدمة غير القادرين من المرضى مبادرة "فينا خير"
القليوبية إبراهيم سالم

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نظم شباب كلية الطب بجامعة بنها، مبادرة "فينا خير" لخدمة غير القادرين من المرضى والأطفال المترددين على مستشفيات جامعة بنها بأقسام العيادات والأطفال، بالصيدلية الخيرية بكلية الطب جامعة بنها، برعاية الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور طارق عيسوى مدير عام المستشفيات، وبتوجيه من الدكتور عمرو الدخاخنى منسق عام الأنشطة الطلابية بكلية طب بنها.

وقال الدكتور عمرو الدخاخنى منسق عام الأنشطة الطلابية بكلية طب بنها، إنه بدأت الحملة أمس الأربعاء، الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا، وتم توزيع الأدوية لغير القادرين من المرضى والأطفال بقسمى العيادات الخارجية والأطفال، كما تم توزيع الهدايا والعصائر وقياس ضغط الدم والحرارة وعمل بعض الإسعافات الأولية.

وأضاف "الدخاني"، أنه تم صرف أكثر من 150 روشته وتستمر الحملة أمس الأربعاء حتى اليوم الخميس، مشيرا إلى أن المبادرة تتضمن التوعية بالوقاية من الأمراض والحفاظ على الأطفال، وتقديم سبل الدعم والوقاية السريعة لهم حال وقوع أية مخاطر.

صرف الادوية بالمجان
صرف الادوية بالمجان

 

مبادرة فينا خير أثناء توزيع الهدايا على الأطفال
مبادرة فينا خير أثناء توزيع الهدايا على الأطفال

 

مبادرة فينا خير أثناء صرف العلاج
مبادرة فينا خير أثناء صرف العلاج

 

مستشفيات بنها الجامعية
مستشفيات بنها الجامعية

 


اخبار القليوبية

محافظة القليوبية

مستشفى بنها الجامعى

جامعة بنها

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