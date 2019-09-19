فيديو.. مراسلة تحاول التواصل مع "ميت" ليعلق على خبر وفاته.. "لم يكن متاحا"

كتب محمد تهامى زكى

تعرضت الصحفية والمراسلة الأمريكية "سارا والش"، لموقف محرج للغاية على الهواء مباشرة، بعد محاولتها التواصل التليفونى مع متوفى للتعليق على خبر موته.

ووفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، كانت "سارا" تبث تقريرا مباشرا لقناة لوس أنجلوس الإخبارية ،(KLTA) عن مطاردة قاتلة فى جنوب كاليفورنيا عندما تعرضت لهذا الموقف المحرج، قائلة: "لكنه لم يكن متاحا للتعليق".

وبحسب صحيفة Metro البريطانية، قالت والش، نقلا عن مركز شرطة آناهايم: "حاولنا الوصول إلى الرجل المتوفى فى تلك المطاردة، لكنه لم يكن متاحا للتعليق".

وحرص عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، على إعادة مشاركة الفيديو ونشره عبر حساباتهم الشخصية، حيث سخر منها البعض وهناك من التمس لها العذر.