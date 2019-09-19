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فى ذكرى ميلاد البريطانى "وليام جولدنج" الحاصل على جائزة نوبل.. تعرف على سيرته

الخميس، 19 سبتمبر 2019 02:59 م
فى ذكرى ميلاد البريطانى "وليام جولدنج" الحاصل على جائزة نوبل.. تعرف على سيرته جائزة نوبل - أرشيفية
كتب أسامة عبد الحميد

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يوافق اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الكاتب البريطانى وليام جولدنج، الذى ولد فى 19 سبتمبر 1911 وتوفى فى 19 يونيو 1993، نتيجة قصور قلبى أدى إلى موته.

أشتهر "جولدنغ" بروايته "أمير الذباب" فى عام 1954، التى تتحدث عن مجموعة من الأولاد، تتراوح أعمارهم بين الخامسة والرابعة عشرة من العمر، تتعرض طائرتهم لنيران طائرات العدو خلال حرب خيالية، ولم ينج أحدٌ منهم.

وتبدأ الرواية بترتيب الأولاد لأنفسهم، ولكن لا تلبث شخصياتهم بالتحول إلى وحشية، وتبدأ البدائية بالظهور عليها.

وقد حصل جولدينج على جائزة نوبل للآداب عام 1983، كما حصل على جائزة بوكر الأدبية، ومن إصداراته الروائية السقوط الحر، والورثة والآله العقرب.


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جائزة نوبل فى الآداب

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