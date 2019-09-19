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فصل الكهرباء عن مناطق بمدينة بنى سويف لصيانة المغذيات .. السبت

الخميس، 19 سبتمبر 2019 05:33 م
فصل الكهرباء عن مناطق بمدينة بنى سويف لصيانة المغذيات .. السبت إنقطاع الكهرباء - أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى

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أعلن قطاع كهرباء بنى سويف عن فصل التيار الكهربائى عن مناطق "أبراج الأوقاف، مدينة الحرفيين، مستشفى الدعوة"، بمدينة بنى سويف، وذلك يوم السبت، بداية من الساعة التاسعة صباحا، حتى الساعة الواحدة ظهراً، وذلك لإجراء الصيانة الدورية لمغذيى الأوقاف والحرفيين اللذين يخدمان تلك المناطق.

وأشار بيان للمحافظة اليوم الخميس إلى أن قطاع الكهرباء يتقدم باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لرفع كفاءة الخدمة المقدمة فى هذا المرفق الحيوي، مناشدا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة إتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

يذكر أن قطاع كهرباء بنى سويف أعلن خلال الفترات الماضية عن قطع الكهرباء عن مناطق مختلفة فى مركزو مدينة بنى سويف، لإجراء الصيانة اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة بالشكيل المطلوب.

 

 


فصل التيار الكهربائى

مدينه بنى سويف

قطاع الكهرباء

الصيانه الدوريه

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