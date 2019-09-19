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"علوم طنطا" تحتفل باليوبيل الذهبى.. أكتوبر المقبل

الخميس، 19 سبتمبر 2019 11:00 ص
"علوم طنطا" تحتفل باليوبيل الذهبى.. أكتوبر المقبل جامعة طنطا
الغربية محمد طارق

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أعلن الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، عن تنظيم كلية العلوم بالجامعة احتفالية كبرى مطلع الشهر القادم، احتفالاً باليوبيل الذهبى بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الكلية.

وقال رئيس الجامعة، إن كلية العلوم بجامعة طنطا وصلت لمكانة مرموقة الآن وسط نظرائها بالجامعات المصرية بفضل تكاتف كافة المنتمين لها منذ تأسيسها، موجهاً الشكر لكافة القائمين على تنظيم الحفل.

وأوضح الدكتور عبد العزيز عبد الدايم عميد الكلبة، أن الاحتفالية ستقام فى 13 أكتوبر المقبل 2019م بمركز المؤتمرات بالمجمع الطبى بطنطا، ومن المقرر أن تتضمن الاحتفالية مجموعة من الأنشطة والفعاليات أهمها تكريم قدامى أعضاء هيئة التدريس الذين أتموا 50 عامأ فى خدمة الكلية، بالإضافة إلى تكريم قيادات الكلية والجامعة السابقين من أبناء الكلية ومجموعة من الشخصيات العامة.

وتُقام الاحتفالية تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى الشيخ القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد العزيز عبد الدايم عميد الكلية.


جامعة طنطا

علوم طنطا

اليوبيل الذهبى

رئيس جامعة طنطا

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