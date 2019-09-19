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ضبط 5 عاطلين وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بالبؤر الإجرامية بطوخ وقليوب

الخميس، 19 سبتمبر 2019 02:07 م
ضبط 5 عاطلين وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بالبؤر الإجرامية بطوخ وقليوب هروين - أرشيفية
القليوبية - فريق المحافظات

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ألقت مباحث القليوبية القبض على 5 عاطلين خلال حملة أمنية علي البؤر الإجرامية بنطاق مديرية أمن القليوبية وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيق. 
 
تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بقيام ضباط مباحث المديرية بضبط  5 عاطلين بالبؤر الإجرامية بأقسام شبرا الخيمة وطوخ وقها وقليوب وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة عبارة عن 300 جرام حشيش ، و700 جرام هيروين، و50 جرام فودو، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيق. 
 

 

 


تجاره المخدرات

مخدرات

البؤر الإجرامية

مديرية امن القليوبية

المباحث الجنائيه

القليوبيه

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