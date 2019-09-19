ضبط موظف لتنقيبه عن الأثار واستعادة 6400 متر تابعة للسكة الحديد بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

ألقي ضباط شرطة السياحة والأثار بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، اليوم، القبض على موظف بدرجة مدير عام بالمعاش، بمجلس مدينة أبوكبير، لتنقيبه عن الأثار داخل مسكنه، وتم إحالته للنيابة العامة.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بقيام ضباط شرطة السياحة والأثار بالتنسيق مع مباحث أبوكبير برئاسة الرائد محمد ثروت، وبإشراف العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الشمال، من ضبط " محمد أ ع" موظف بالمعاش بدرجة مدير عام بمجلس مدينة أبوكبير، مقيم بدائرة المركز، لقيامه بالتنقيب عن الأثار بمسكنه وتم مداهمة المسكن بعد إذن النيابة العامة، وتم العثور علي حفرة 7 متر وبداخلها سرداب، وتم التحفظ عليه وعلي أدوات الحفر.

وفى سياق متصل تمكنت حملة أمنية مكبرة، قادها اللواء أحمد ذكى، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة الجنوب، وشارك فيها العقيد محمود مرسى، مأمور مركز شرطة منيا القمح، وقوة من شرطة المرافق، تمكنت من تنفيذ 41 قرار أملاك دولة، بإجمالى 6400 متر تعدي علي أملاك السكة الحديد بقرية ميت يزيد، دائرة المركز، وتم إتخاذ الإجرات القانونيه نحو المخالفين، وأفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، استمرار الحملات الأمنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة.