صور.. تعرف على مجهودات حملات الإزالة بمركز طامية فى الفيوم

الفيوم رباب الجالى

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم بالتعاون مع قوات الشرطة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.

وقامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بقرية فانوس بحملة إزالة فورية لتعدى على أرض أملاك الدولة بكوم أوشيم خلف محطة الكهرباء وبالتعاون والتنسيق مع مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بطامية بإصلاح وصيانة وتصليح انفجار بخط مياه الشرب 4 بوصة بجانب طريق القاهرة الفيوم الصحراوى تمام مدخل قرية الجمهورية.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بقرية قصر رشوان بحملة لإزالة التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بزمام الوحدة حيث اسفرت الحمله عن إزالة عدد 3 حالات تعدى بالبناء على مساحة 600 متر بعزبة ابو السعود، وفى نفس السياق قامت بإزالة حالة تعدى بالبناء بأرض طلعت بقصر رشوان بارتفاع ثلاثة أمتار وعلى مساحه 100 متر، كما تم إزالة عدد 9 حالات تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بواقع 6 حالات بقرية منشاة الجمال منها 4 حالات تعد بالزراعة بمساحة 50 فداناً و17 قيراطاً و6 أسهم، وحالتى تعد بالبناء بمساحة 195م2، و3 حالات بقرية المظاطلى بواقع حالتى تعد بالزراعة بمساحة 32 فداناً و3 قيراط و19 سهماً، وحالة تعد بالبناء بمساحة 150م2، كما تم منح مهلة لحالة مبانٍ لاستكمال إجراءات التصالح لتوفيق أوضاعهما وسداد كافة مستحقات الدولة، كما تم التشديد على سرعة إنهاء إجراءات التقنين لأراضى أملاك الدولة بجانب إجراءات التصالح للمبانى المخالفة طبقاً للقانون.

كما نجحت حملات الإزالة للتعديات أيضاً فى إزالة عدد 13 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بناحية قرية العزيزية، كما تم منح مهلة لحالتين لاستكمال إجراءات تقنين أوضاعهما وسداد كافة مستحقات الدولة وقيمة التقنين.

كما تم أيضاً بقرية العزيزية القيام بحملة مكثفة لإزالة التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية حيث تم إزالة مبنى على مساحة 65 متر تقريباً وبإرتفاع 3 أمتار، كما نجحت الحملة فى إزالة عدد 5حالات تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بإجمالى 1390متر بناحية قريتى منشاة الجمال والعزيزية، كما تم الاتفاق مع 11حالة من المتعدين على أراضى أملاك الدولة بسداد كافة مستحقات الدولة وتقنين أوضاعهم .

كما قام مرفق مياه الشرب بطاميه بالتعاون مع مجلس مدينة طامية بإصلاح خط مياه الشرب بعزبة العوامى التابعة لقرية قصر رشوان تم ضخ المياة بالمواسير لانحاء العزبة، كما قامت الأجهزة التنفيذية بشبكة كهرباء طامية وبمعاونة مجلس مدينة طامية بإستعدال عامود الكهرباء والذى تم سقوطه على طريق طامية / الروضة كما تم أيضاً متابعة أعمال تغيير خط الصرف الصحى بقرية الروبيات بعد أنفجار بخط الطرد، كما قامت الأجهزة التنفيذية بالصرف الصحى بطامية وبمعاونة مجلس مدينة طامية والوحدة المحلية بقرية الروضة فقد تم تغيير مواسير الصرف الصحى ( مواسير الظهر القديمة ال 300 ) وتم استبدالها بمواسير بولى 400، بمساحة 160 متر طولى تقريباً، كما تم شفط المياه من بعض المنازل التى دخل فيها مياه الصرف ،وتم ردم الحفر بالرمل بعد الانتهاء من الحفر.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طامية بالتعاون مع الوحدات المحلية ( قصررشوان وكفر محفوظ فانوس وسرسنا بعمل جور لزراعة الأشجار على طريق مصر الفيوم الصحراوي).

واستمرارا لحملات النظافة والتجميل بطريق مصر الفيوم الصحراوى قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة طامية بالتعاون مع الوحدات المحلية بعمل نظافة ورفع تراكمات الأتربة المتواجدة على جانبى الطريق ونظافة الجزيرة الوسطى بالطريق ليظهر المنظر الجمالى الرائع أمام جميع الوافدين للمحافظة.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بقرية منشأة الجمال بالتعاون مع إدارة الاشغالات بمدينة طامية وبتأمين من مركز شرطة طامية بحملة مكثفة لإزالة الاشغالات والباعة الجائلين وفتح الشارع الرئيسى بالقرية من الباعه.

وتم افتتاح معرض لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضةكمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل، وتوفير مستلزمات المدارس والسلع الغذائية بأسعار مخفضة فى متناول اليد للجميع ،كما تم زيارة المركز المتميز لصحة الام والطفل لخدمة سرسنا والقرى المجاورة، كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز طامية بتفقد مصنع كازارين للملابس الجاهزة بكوم اوشيم .

كما تم القيام بحملة مكبرة لنظافة وتجميل طريق مصر الفيوم الصحراوى وزراعته بالاشجار حيث قامت الحمله بازالة الأتربة الموجودة بجانبى الطريق والنيوجيرسى ورش طبان الطريق بالمياه وتسوية الطبان، كما قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بقرية قصررشوان بعمل تسوية وتمهيد بعض الطرق بالقرى والعزب التابعه للوحدة، و قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بقرية فانوس بالتعاون مع إدارة الكهرباء بمجلس مدينة طامية بحملة لإصلاح وصيانة كشافات الانارة بمركز شباب فانوس وعزبة الفراقصة .

وقامت الأجهزة التنفيذية بقرية الروضة بحملة نظافة استهدفت قريه الروضه مكان بجوار الشئون الاجتماعيه بالروضه ومكان سور البوابه بالروضه ومكان سنترال الروضه العمومى ومكان بجوار مكتب بريد الروضه مكان مدخل قريه الروضه بجوار الشيخ عبد الله وبقريه الروبيات مكان مدخل قريه الروبيات( مفارق الروبيات عزبه على حمزه).

وقامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بقرية منشأة الجمال بحملة نظافة استهدفت طريق بحر وهبى أمام عزبة الحمراية لإزالة ورفع الأتربة والمخلفات الموجوده بالطريق حفاظاً على سلامة وارواح المواطنين، كما قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طامية ( إدارة الموافق) بحملة نظافة استهدفت إزالة ورفع القمامة والمخلفات الموجوده بالشوارع .



جانب من الحملات



ازاله التعديات بالفيوم