صور.. ترامب يزور الجدارى الحدودى بين الولايات المتحدة والمكسيك

كتب محمد تهامى زكى - تصوير رويترز

زار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الجدار الحدودى الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك، فى مدينة أوتاى ميسا بولاية كاليفورنيا.

وحرص ترامب، خلال الزيارة على متابعة سير العمل، والاستماع للقائمين على العمل وتدوين ملاحظاته على المشروع.



السياج الحدودى بين المكسيك والولايات المتحدة



السياج الحدودى



ترامب خلال الزيارة



ترامب مع المشرفين على المشروع



ترامب يدون ملاحظاته على السياج



ترامب يزور السياج الحديدى



ترامب يزور السياج الفاصل



ترامب يستمع للقائمين على المشروع



ترامب



جندى يراقب منطقة السياج الحدودى



كوشنر خلال الزيارة