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صور.. ترامب يزور الجدارى الحدودى بين الولايات المتحدة والمكسيك

الخميس، 19 سبتمبر 2019 02:11 ص
صور.. ترامب يزور الجدارى الحدودى بين الولايات المتحدة والمكسيك ترامب فى زيارة السياج الحدودى
كتب محمد تهامى زكى - تصوير رويترز

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زار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الجدار الحدودى الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك، فى مدينة أوتاى ميسا بولاية كاليفورنيا.

وحرص ترامب، خلال الزيارة على متابعة سير العمل، والاستماع للقائمين على العمل وتدوين ملاحظاته على المشروع.

السياج الحدودى بين المكسيك والولايات المتحدة
السياج الحدودى بين المكسيك والولايات المتحدة

 

السياج الحدودى
السياج الحدودى

 

ترامب خلال الزيارة
ترامب خلال الزيارة

 

ترامب مع المشرفين على المشروع
ترامب مع المشرفين على المشروع

 

ترامب يدون ملاحظاته على السياج
ترامب يدون ملاحظاته على السياج

 

ترامب يزور السياج الحديدى
ترامب يزور السياج الحديدى

 

ترامب يزور السياج الفاصل
ترامب يزور السياج الفاصل

 

ترامب يستمع للقائمين على المشروع
ترامب يستمع للقائمين على المشروع

 

ترامب
ترامب

 

جندى يراقب منطقة السياج الحدودى
جندى يراقب منطقة السياج الحدودى

 

كوشنر خلال الزيارة
كوشنر خلال الزيارة

 

ملاحظات دونها ترامب خلال الزيارة
ملاحظات دونها ترامب خلال الزيارة

 


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