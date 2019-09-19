صور .. تحرك واسع لإنقاذ حوض صرف صحى بأسوان منعا لغرق الأراضى

طالب المزارعون بمنطقة وادى النقرة بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، بتدخل المسئولين لإنقاذ أراضيهم بعد تعرضها للغرق من طفح مياه الصرف الصحى بعد انهيار أحد أحواض الصرف بمحطة بلانة بأسوان.

وأكد المزارعون ل"اليوم السابع"، أن هذه المشكلة تتكرر باستمرار وتتسبب فى غرق المحاصيل الزراعية بعد تسرب كميات كبيرة من مياه الصرف الصحى للأراضى ولبعض المناطق السكنية، مما يضر اقتصاديا بالمزارعين وبيئا وصحيا بالمواطنين.

ومن جانبهم، تحرك مسئولو شركة مياه الشرب والصرف الصحى، إلى مكان الواقعة بواسطة فريق صيانة لمحاولة سد مكان الجسر المنهار، للسيطرة على المياه المتدفقة لمنع وصولها إلى المزيد من الأراضى المحيطة بالمحطة.

فى المقابل، تابع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان الجهود المبذولة لإحتواء تداعيات إنهيار الجسور الترابية لأحواض الصرف الصحى لمحطة بلانة أمس مما أدى إلى تسرب المياه إلى بعض أراضى واضعى اليد دون أى خسائر تذكر ، مؤكداً على الأهمية الحيوية للإنتهاء من مشروع المعالجة الثلاثية بمحطة بلانة والذى تم الإنتهاء منه بإستثناء تركيب نهاية الخط الرئيسى المؤدى لترعة النقرة بسبب بعض الإعتراضات على الرغم من تأكيد المحافظة والجهات التنفيذية لممثلى الأهالى أكثر من مرة بأن المياه المنتجة من المحطة مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة ، كما سيتم توصيل الخطوط الجديدة لمياه الشرب المنتجة من الأبار لجميع قرى النقرة وذلك تحقيقاً لمطالب المواطنين المقيمين فيها.

وأضاف محافظ أسوان أن مشروع المعالجة الثلاثية يعد الحل الجذرى والنموذجى للقضاء على كافة الأثار السلبية التى كانت تنجم خلال الفترة الماضية من حدوث كسور لجسور الأحواض أو خلاف ذلك حتى يتم تحقيق التأمين الكامل للمواطنين ، وأيضاً الممتلكات العامة والخاصة من ثروات زراعية وحيوانية.

وفى نفس السياق فإنه فور الإخطار بالواقعة تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ والذى أشار إلى أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للرى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة للدفع بالمعدات الثقيلة لسرعة التعامل الفورى مع الحادث وهو الذى ساهم بالتحكم فى كميات المياه المتجهة من الأحواض ومنع وصولها إلى قريتى توشكى وأبو سمبل لحماية الأرواح والمنازل والممتلكات الخاصة والعامة ، مشيداً بالدور الرجولى للمهندسين والعاملين بالرى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة والذين قاموا بالتحرك السريع والتحكم فى كميات المياه وتصريفها قبل وصولها للمنازل بشكل حقق الآمان الكامل ليعكس ذلك خبرتهم المتميزة فى التعامل مع هذه المواقف الطارئة.

وأضاف اللواء سعيد حجازى بأنه جارى عقد إجتماعات تنسيقية بين المحافظة والهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لدراسة أنسب الحلول الجذرية للإنتهاء من هذه المشكلة بشكل كامل مع الأسراع فى تنفيذ الحل الأمثل للحيلولة دون تكرارها مرة أخرى.

وكشف المهندس رفعت إسماعيل رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان عن أنه تم إعادة تشغيل مياه الشرب لـ 3 قرى بعد تشغيل محطات توشكى وعنيبة وأبو سمبل عقب قيام معامل شركة مياه الشركة ووزارة الصحة بتحليل المياه والتأكد من عدم وجود أى تلوث بها ، موضحاً بأنه سيتم تشغيل محطات مياه قرى وادى النقرة بعد ضمان خلو المياه من أى ملوثات وجارى توفير إحتياجات الأهالى هناك من المياه من خلال قيام الشركة بالدفع بسيارات وفناطيس المياه إلى هذه القرى.

ومن جانبه أكد المهندس محمد على بأنه فور حدوث الإنهيار فى الجسور الترابية لحوض الحل العاجل والذى يأتى ضمن 3 أحواض لمحطة بلانة تم الدفع بعدد كبير من اللودارات والقلابات والحفارات لإقامة الجسور الترابية على جانبى ترعة وادى النقرة لمنع وصول المياه إلى المنازل والمبانى الخدمية والزراعات حيث تم التحكم قبل تسربها إلى القرى المجاورة للمحطة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة ومركز نصر النوبة.

وأشار إلى أنه فى نفس الوقت تم وقف محطات الرى المتتالية على ترعة وادى النقرة بداية من محطة ( 1 ) ثم محطة ( 2 ) وحتى محطة ( 3 ) ، مع تشغيل محطات الرى من محطة ( 4 ) إلى محطة ( 10 ) بكامل طاقتها بهدف الإسراع بتصريف المياه وهو الذى ساهم فى الحد من حدوث أى خسائر متوقعه.