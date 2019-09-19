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صور.. بدء تنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء كوبرى منقباد بأسيوط

الخميس، 19 سبتمبر 2019 12:51 م
صور.. بدء تنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء كوبرى منقباد بأسيوط بدء تنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء كوبرى منقباد بأسيوط
أسيوط – هيثم البدرى

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أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء كوبرى منقباد أعلى مزلقان السكة الحديد الذى وضع وزير النقل حجر الأساس له الشهر الماضى، لافتا إلى أهمية الكوبرى لخدمة المنطقة والقرى التابعة لها ليمثل محورًا مروريًا جديدًا وتخفيف الزحام وتحقيق سيولة مرورية بالطريق الزراعى (أسيوط/القاهرة) وطريق المطار ومدخل مدينة أسيوط الشمالى.

 

وأوضح محافظ أسيوط أن مشروع إنشاء كوبرى منقباد سيتم تنفيذه على مرحلتين بإجمالى طول 1600متر وعرض 16.7متر ومدة تنفيذ تبلغ 24 شهرًا مشيرا إلى أن الكوبرى سيساهم فى تخفيف الزحام فى المنطقة بالكامل بالطرق الرئيسية خاصة إنها تربط بين طريق مطار أسيوط الدولى والمنطقة الصناعية "بنى غالب" وطريق (ديروط/أسيوط) الزراعى ومدخل مدينة أسيوط فضلاً عن خدمة الطرق المؤدية إلى مصانع (تكرير البترول، أنابيب البترول، أسمنت أسيوط "سيمكس"، شركة السماد بأسيوط).

 

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التنفيذ بدأت بعد إنتهاء شركة المقاولون العرب الجهة المنفذة للمشروع من عمل الجسات وتحليل التربة ودراسة الرسومات الهندسية والتصميمية والخرائط المساحية وخطوط سير المرافق المختلفة (مياه الشرب، الصرف الصحى، والغاز الطبيعى، وأنابيب البترول، والكهرباء، وكابلات الجهد العالى والمتوسط والفائق) مشددا على أن يتم التنفيذ طبقًا للمعايير الفنية المنصوص عليها وتنفيذها فى موعدها المقرر للصالح العام وحاجة المواطنين.

 

بدء العمل في مرحلة الأولى من كوبري منقباد (1)
بدء العمل في مرحلة الأولى من كوبري منقباد 

 

بدء العمل في مرحلة الأولى من كوبري منقباد (3)
بدء العمل في مرحلة الأولى من كوبري منقباد 

 

بدء العمل في مرحلة الأولى من كوبري منقباد (4)
بدء العمل في مرحلة الأولى من كوبري منقباد 

 

بدء العمل في مرحلة الأولى من كوبري منقباد (5)
بدء العمل في مرحلة الأولى من كوبري منقباد 

 

بدء العمل في مرحلة الأولى من كوبري منقباد (6)
بدء العمل في مرحلة الأولى من كوبري منقباد 

اسيوط

محافظ اسيوط

كوبرى منقباد

مزلقان السكة الحديد

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