صور.. التجهيزات النهائية لانطلاق بطولة الاتحاد الثلاثى للترايثلون 11 أكتوبر المقبل

الأقصر – أحمد مرعى

عقد اللواء هشام شادى سكرتير عام محافظة الأقصر، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا مع اللواء محمود سيد حسين كامل مدير عام الاتحاد الثلاثى للترايثلون، وذلك للتنسيق ومناقشة التجهيزات النهائية لاستضافة بطولة "الاتحاد الثلاثى للترايثلون"، والمقرر إقامتها بمحافظة الأقصر فى يوم 11 من شهر أكتوبر المقبل، وذلك بمشاركة 400 لاعب ولاعبة مختلفى الجنسيات.

وحضر الاجتماع كل من مديرى مديريات الصحة والشباب والرياضة والمرور والحماية المدنية والمرافق والأثار، حيث تناول الاجتماع تحديد كافة المسارات المخصصة لسباقات الجرى والدراجات والمسافات المخصصة لكل سباق، وذلك وفقاً للدراسات الفنية والأمنية من الجهات المنوطة بمحافظة الأقصر.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تأمين السباق وتوفير 3 سيارات إسعاف تغطى بداية ونهاية ووسط مسار السباق وكذلك سيارة إطفاء لخدمة اللاعبين المشاركين فى البطولة فى شهر أكتوبر المقبل، حيث جاءت توجيهات سكرتير عام محافظة الأقصر إلى مسئولى وقيادات مديرية الصحة بضرورة رفع درجة الإستعداد القصوى بمستشفى الأقصر العام حيث أنها الأقرب لمسار السباق بالبطولة.

وأكد اللواء هشام شادى سكرتير عام محافظة الأقصر – خلال الإجتماع - على ضرورة إنهاء أعمال صيانة الطريق وتهيئته وفقاً لمعايير وإشتراطات إقامة السباق العالمي، وذلك لضمان أمن وآمان اللاعبين من خلال التنسيق ما بين مديرية الطرق والنقل بقيادة المهندس أسعد مصطفى والإدارة العام للمرور بمديرية أمن الأقصر.

ومن الجدير بالذكر أن بطولة الترايثلون ستقام فى الأقصر للعام الرابع على التوالى وتتضمن ثلاثة سباقات وهى مسابقات الجرى والدراجات لمسافة 5 كيلو مترات، ثم الجرى لمسافة 20 كيلو مترا، ثم ركوب الدراجات لمسافة 2.5 كيلو متر، ثم الجرى مرة أخرى .

اجتماع لمناقشة التجهيزات النهائية لبطولة الإتحاد الثلاثى للترايثلون

جانب من لقاء سكرتير عام الاقصر وقيادات بطولة الترايثلون