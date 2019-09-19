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شرطة التموين تضبط صاحب مخبز بالشرقية استولى على 17 طنا من الدقيق المدعم

الخميس، 19 سبتمبر 2019 12:25 م
شرطة التموين تضبط صاحب مخبز بالشرقية استولى على 17 طنا من الدقيق المدعم خبز ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.
 
ونجحت شرطة التموين في ضبط 1049 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية "بدون ترخيص" في برج العرب بمحافظة الإسكندرية لقيامه بإنتاج وتصنيع السلع الغذائية لمنتج البسكويت مستخدماً خامات إنتاج رديئة بإعادة تدويرها وإدخالها فى عمليات التصنيع وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات بدون أية بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ، وتم ضبط 26,700 طن "هوالك بسكويت – بيكربونات أمونيوم" مستلزمات إنتاج غير صالحة للإستهلاك الآدمى طبقاً لتقرير اللجنة الفنية لمفتشى الأغذية بوزارة الصحة. 
 
 وأشفرت الجهود عن ضبط مسئول ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة لحيازته 1,075 طن "هياكل دواجن – جلود دواجن"غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، طبقاً لما ورد من تقرير اللجنة الفنية من الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة.
 
ونجحت شرطة التموين في ضبط مسئول مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية لقيامه بإنتاج وتصنيع مستحضرات تجميل غير مسجلة بوزارة الصحة مُستخدماً خامات إنتاج "مجهولة المصدر" وإدخالها فى عميلة التصنيع بإجمالى 2,150 طن "زيوت عطرية – ألوان صناعية – فازلين – بودرة بيضاء – شمع" ، و9916 عبوة مستحضرات تجميل منتج نهائى ، مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية لشركات.
 
وتمكنت الحملات من ضبط مسئول مخبز بلدى ، بدائرة قسم شرطة الزقازيق ثان بمحافظة الشرقية لتصرفه فى 17,600 طن دقيق بلدى مدعم ببيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز مستولياً على أموال الدعم مُحققاً من جراء ذلك أرباح غير مشروعة.
 

حملات تموينية

مخالفات تموينية

المخابز

الدعم

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