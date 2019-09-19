"شباب دمياط" تعلن عن مسابقة بعنوان "خدوا بالكم.. انتبهوا".. اعرف التفاصيل

دمياط - معتز الشربينى

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بدمياط (إدارة البرلمان والتعليم المدنى) عن مسابقة بعنوان "خدوا بالكم.. انتبهوا"، وهى مسابقة لعمل فيلم تسجيلى على CD يحكى تجربة واقعية أو حبكة تمثيلية للتعبير عن أضرار ومخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر على أن تكون مدة الفيلم لا تقل عن 10 دقائق ولا تزيد عن 15 دقيقة، وتخصص للمرحلة السنية من عمر 18 حتى 35عاما .

-جوائز المسابقة :-

5000 جنيه جائزة أولي

4000 جنيه جائزة ثانية

3000 جنيه جائزة ثالثة

شروط المسابقة :

آخر موعد لتقديم الأعمال بإدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية يوم15/10/2019، وسيتم تحكيم المسابقة خلال شهر نوفمبر 2019

والإعلان عن الفائزين الثلاث على الموقع الإلكترونى لوزارة الشباب والرياضة.

يأتى ذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى الاتجار فى البشر وتحت إشراف إبراهيم الشامى وكيل المديرية للشباب بدمياط، أمجد علام مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بدمياط