سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:35 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

"شباب دمياط" تعلن عن مسابقة بعنوان "خدوا بالكم.. انتبهوا".. اعرف التفاصيل

الخميس، 19 سبتمبر 2019 12:04 م
"شباب دمياط" تعلن عن مسابقة بعنوان "خدوا بالكم.. انتبهوا".. اعرف التفاصيل منال عوض محافظ دمياط
دمياط - معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بدمياط (إدارة البرلمان والتعليم المدنى) عن مسابقة بعنوان "خدوا بالكم.. انتبهوا"، وهى مسابقة لعمل فيلم تسجيلى على CD يحكى تجربة واقعية أو حبكة تمثيلية للتعبير عن أضرار ومخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر على أن تكون مدة الفيلم لا تقل عن 10 دقائق ولا تزيد عن 15 دقيقة، وتخصص للمرحلة السنية من عمر 18 حتى 35عاما .

 

-جوائز المسابقة :-

5000 جنيه جائزة أولي

4000 جنيه جائزة ثانية

3000 جنيه جائزة ثالثة

 

شروط المسابقة :

آخر موعد لتقديم الأعمال بإدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية يوم15/10/2019، وسيتم تحكيم المسابقة خلال شهر نوفمبر 2019

والإعلان عن الفائزين الثلاث على الموقع الإلكترونى لوزارة الشباب والرياضة.

 

يأتى ذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى الاتجار فى البشر وتحت إشراف إبراهيم الشامى وكيل المديرية للشباب بدمياط، أمجد علام مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بدمياط


الشباب والرياضة

التعليم المدنى

الاتجار بالبشر

الهجرة غير الشرعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 1 ظهرا .. بدء الدراسة بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

موجز 1 ظهرا .. بدء الدراسة بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

رسميا.. تقديم موعد مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك 60 دقيقة

رسميا.. تقديم موعد مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك 60 دقيقة

فرانس فوتبول تستحدث "كرة ذهبية" لأفضل حارس فى العالم

فرانس فوتبول تستحدث "كرة ذهبية" لأفضل حارس فى العالم

فرانس فوتبول تكشف موعد إعلان المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

فرانس فوتبول تكشف موعد إعلان المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

سمير حلبية: إيهاب جلال أبلغ اتحاد الكرة برغبته فى الاستمرار مع المصرى

سمير حلبية: إيهاب جلال أبلغ اتحاد الكرة برغبته فى الاستمرار مع المصرى

آس الإسبانية تفتح النار على نجوم الريال بعد ثلاثية باريس سان جيرمان

آس الإسبانية تفتح النار على نجوم الريال بعد ثلاثية باريس سان جيرمان

جهاز مدينة بدر يواصل تسليم شقق وزارة الإسكان لأهالى سور مجرى العيون

جهاز مدينة بدر يواصل تسليم شقق وزارة الإسكان لأهالى سور مجرى العيون

صور.. بـ"المساحة والخرطوم".. معلمو مدرسة باروط التجارية ينظفون فصول المدرسة قبل بدء العام الدراسى.. مدير المدرسة: المبادرة جاءت من المدرسين أنفسهم.. و10 معلمين نظفوا أكثر من 20 فصلا فى 5 طوابق

صور.. بـ"المساحة والخرطوم".. معلمو مدرسة باروط التجارية ينظفون فصول المدرسة قبل بدء العام الدراسى.. مدير المدرسة: المبادرة جاءت من المدرسين أنفسهم.. و10 معلمين نظفوا أكثر من 20 فصلا فى 5 طوابق

"الجالية المصرية بالخارج": "السيسى بانى مصر الحديثة وندعمه فى كل خطواته"

"الجالية المصرية بالخارج": "السيسى بانى مصر الحديثة وندعمه فى كل خطواته"

السويدى بالسعودية: تنسيق بين اتحاد الصناعات والجهاز التنفيذى للدولة لخدمة المستثمرين

السويدى بالسعودية: تنسيق بين اتحاد الصناعات والجهاز التنفيذى للدولة لخدمة المستثمرين

شركة مصر للطيران للخدمات الجوية تشارك فى معرض دبى للفنادق

شركة مصر للطيران للخدمات الجوية تشارك فى معرض دبى للفنادق

الرقص على إيقاع الإخوان فى شارع محمد على..الجماعة والمقاول.. قصة فيلم هابط لاستغفال «عاصرى الليمون» من جديد.. عودة عصر أفلام المقاولات الساذجة بإنتاج تركى قطرى مشترك.. 900 ألف تغريدة مزيفة فى 24 ساعة

الرقص على إيقاع الإخوان فى شارع محمد على..الجماعة والمقاول.. قصة فيلم هابط لاستغفال «عاصرى الليمون» من جديد.. عودة عصر أفلام المقاولات الساذجة بإنتاج تركى قطرى مشترك.. 900 ألف تغريدة مزيفة فى 24 ساعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة