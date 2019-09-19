سفير بولندا بلندن يدعو مواطنى بلاده للتفكير بجدية فى العودة بسبب "بريكست"

كتبت رباب فتحى

كتب سفير بولندا فى المملكة المتحدة إلى 800 ألف بولندى يعيشون فى البلاد ينصحهم "بالتفكير بجدية" فى العودة إلى الوطن، معربا عن قلقه بشأن عملية التقديم للحصول على وضع مستقر فى المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال أركادى رزيجوكى إن العملية كانت واضحة ، معربا عن شعوره بالقلق، وقال لبرنامج على هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى: "بالطبع نحن قلقون بشأن هذه العملية بعض الشيء، لأن هناك 42٪ من الأشخاص الذين حصلوا على وضع تم تسويته مسبقًا".

وأضاف: "هذا يعنى أن هناك الكثير من الأشخاص الذين واجهوا مشكلة فى الحصول على وضع مستقر".

وقال إن الكثير من البولنديين لم يدركوا أنه يتعين عليهم التسجيل لأنهم عاشوا هنا لسنوات عديدة، موضحا : "حتى لو كان لديهم وضع إقامة، فلا يزال يتعين عليهم التسجيل".

وتابع قائلا: "هناك الكثير من المشكلات التى تواجه الأشخاص الذين يحاولون الحصول على وضع مستقر، كما واجه الأشخاص الذين قضوا هنا خمس أو عشر سنوات مشاكل ".

كان السفير البولندى قد كتب فى وقت سابق إلى مواطنيه يشجعهم على "التفكير بجدية فى إمكانية العودة إلى وطنهم" بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، رزيجوكى ، الذى مثل وارسو فى المملكة المتحدة منذ عام 2016 ، قال بولندا "تأسف" لرحيل بريطانيا من التكتل ، المقرر فى 31 أكتوبر.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطنى أن حوالى 832 ألف شخص من مواليد بولندا كانوا مقيمين فى المملكة المتحدة فى عام 2018، كتب رزيجوكى أن 27٪ فقط من البولنديين الذين يعيشون فى المملكة المتحدة قد تقدموا بطلب للحصول على وضع مستقر ، قائلين أن هذا "مستوى منخفض بشكل يدعو إلى القلق".

وتعتبر بريطانيا قبلة للشباب البولندي، حيث يرغب الملايين منهم بالرحيل إلى ما يعتبرون "الفردوس"، إلا أن كثيرين يواجهون مشكلات، بحسب وكالة "فرانس برس"، التى أعدت تقرير فى 2016 ونقلت عن بولنديين المشكلات التى يواجهونها.